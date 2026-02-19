Estaba a semanas de su retiro: confirman muerte de conductor de camión de gas que generó fatal explosión en Renca

En las últimas horas se confirmó que 4 personas murieron producto de la grave explosión registrada este jueves en la comuna de Renca, y que generó conmoción en la región Metropolitana.

Según informó la Fiscalía, una de las víctimas fatales corresponde al conductor del camión de gas, de la empresa Gasco.

En ese sentido, Radio ADN pudo averiguar que esta persona estaba a pocas semanas de su jubilación.

Investigación en desarrollo y apoyo a las autoridades

En tanto, la empresa Gasco emitió un comunicado en el cual indican que el vehículo involucrado se trasladaba desde un terminal ubicado en Quintero con destino a la Planta Maipú, cuando —por causas que aún se investigan— perdió el control y volcó en el sector.

Producto del impacto y la inflamación del gas transportado, se produjo una emergencia de alta complejidad que movilizó a diversos equipos de respuesta.

Desde la empresa indicaron que, tras el accidente, sus equipos técnicos se trasladaron hasta el lugar para colaborar directamente en el control de la emergencia y apoyar el trabajo de los organismos especializados. Asimismo, confirmaron que se encuentran recabando todos los antecedentes necesarios para ponerlos a disposición de las autoridades competentes y contribuir al esclarecimiento total de lo ocurrido.

Gasco también aseguró que continuará entregando información de manera oportuna tanto a las autoridades como a las familias afectadas y a la comunidad en general, a medida que avance la investigación y se clarifiquen las responsabilidades.