El reconocido actor fue confirmado como coanimador oficial del evento.

Nicolás Lara Córdova

El emotivo mensaje de Fernando Godoy en la previa del Festival de Viña 2026

Este jueves, Mega dio a conocer el nombre de uno de los coanimadores oficiales que tendrá el Festival de Viña 2026.

El nombre elegido fue el de Fernando Godoy, quien utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir una emotiva publicación al respecto, recordando sus inicios.

“Desde mi primera animación cuando era pequeño en el colegio, luego en Sala Murano de Iquique y mi primer evento oficial en KMAZU en Santiago”, dijo Fernando Godoy.

“Desde ahí viví por años animando por todo Chile en discotecas, lujosos cumpleaños y eventos de empresas. Te podría decir que he estado en miles de escenarios, pero nunca tan importante como este”, complementó el actor de 42 años.

Fue el mismo Godoy quien mencionó que coanimará junto a Karen Doggenweiler el próximo 25 de febrero, día en que se presentarán Juanes, Asskha Sumathra y Ke Personajes.

La publicación se llenó de comentarios positivos hacia el actor, quienes lo felicitaron por su nuevo logro profesional.

“El mejor de los mejores”; “Esperaré ansiosa verte y escuchar tu saludo para nuestro bello Iquique”; “Llegó tu momento, años soñando esto y entregando amor, risas y talento”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores a Fernando Godoy.

