Resultados del Loto: números ganadores del sorteo 5388 del martes 17 de febrero
Conoce los números sorteados que repartieron $4.150 millones entre las diferentes categorías.
Este martes 17 de febrero se realizó el sorteo número 5388 del Loto, organizado por la Polla Chilena de Beneficencia, instancia en la que se repartieron $4.150 millones entre las distintas categorías del juego.
El tradicional sorteo se dio a conocer los números ganadores del Loto, Recargado, Revancha, Desquite y las distintas versiones del Jubilazo.
Revisa los números ganadores del sorteo 5388 a continuación:
- Loto: 4 – 15 – 21 – 22 – 36 – 40
- Comodín: 31
- Multiplicar: 3
- Recargado: 2 – 6 – 21 – 22 – 27 – 32
- Revancha: 8 – 16 – 22 – 29 – 34 – 36
- Desquite: 2 – 5 – 6 – 17 – 23 – 25
Jubilazo
12 – 25 – 35 – 37 – 40 – 41
3 – 22 – 23 – 25 – 30 – 31
3 – 14 – 15 – 23 – 25 – 34
5 – 16 – 19 – 25 – 33 – 34
20 – 23 – 25 – 30 – 37 – 38
4 – 7 – 16 – 30 – 31 – 34
11 – 13 – 23 – 26 – 30 – 31
Jubilazo 50 años
1 – 7 – 9 – 19 – 23 – 32
4 – 10 – 18 – 28 – 31 – 36
3 – 9 – 20 – 26 – 34 – 39
