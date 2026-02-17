Resultados del Loto: números ganadores del sorteo 5388 del martes 17 de febrero / Agencia Uno

Este martes 17 de febrero se realizó el sorteo número 5388 del Loto, organizado por la Polla Chilena de Beneficencia, instancia en la que se repartieron $4.150 millones entre las distintas categorías del juego.

El tradicional sorteo se dio a conocer los números ganadores del Loto, Recargado, Revancha, Desquite y las distintas versiones del Jubilazo.

Revisa los números ganadores del sorteo 5388 a continuación:

Loto : 4 – 15 – 21 – 22 – 36 – 40

: 4 – 15 – 21 – 22 – 36 – 40 Comodín : 31

: 31 Multiplicar : 3

: 3 Recargado : 2 – 6 – 21 – 22 – 27 – 32

: 2 – 6 – 21 – 22 – 27 – 32 Revancha : 8 – 16 – 22 – 29 – 34 – 36

: 8 – 16 – 22 – 29 – 34 – 36 Desquite: 2 – 5 – 6 – 17 – 23 – 25

Jubilazo

12 – 25 – 35 – 37 – 40 – 41

3 – 22 – 23 – 25 – 30 – 31

3 – 14 – 15 – 23 – 25 – 34

5 – 16 – 19 – 25 – 33 – 34

20 – 23 – 25 – 30 – 37 – 38

4 – 7 – 16 – 30 – 31 – 34

11 – 13 – 23 – 26 – 30 – 31

Jubilazo 50 años

1 – 7 – 9 – 19 – 23 – 32

4 – 10 – 18 – 28 – 31 – 36

3 – 9 – 20 – 26 – 34 – 39