;

Detienen a médico extranjero en Ancud tras ser denunciado por abuso sexual al interior de un Cesfam

Personal de Carabineros se constituyó en el recinto de salud tras la denuncia presentada por una trabajadora del lugar.

Juan Castillo

Marcelo Opitz

Detienen a médico extranjero en Ancud tras ser denunciado por abuso sexual al interior de un Cesfam

Detienen a médico extranjero en Ancud tras ser denunciado por abuso sexual al interior de un Cesfam

01:18

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Personal de la Primera Comisaría de Carabineros de Ancud detuvieron a un médico extranjero que se desempeña en el Centro de Salud Familiar (Cesfam) de esta comuna, tras ser acusado de abuso sexual.

La víctima sería una trabajadora de una empresa externa al Cesfam Dr. Manuel Ferreira Guzmán.

De acuerdo a los antecedentes aportados por el capitán John Kreisel, la denuncia fue presentada por la víctima ante carabineros, por lo que los funcionarios de la dicha unidad policial chilota procedieron a detener al médico.

Revisa también:

ADN

Personal de Carabineros fue alertado por un procedimiento de abuso sexual al interior del CESFAM Dr. Manuel Ferreira”, señaló el uniformado.

“Una vez constituido, se entrevistó con la víctima, quien mencionó que un médico que atendía en el lugar generó el delito de abuso sexual, procediendo a su detención de forma inmediata y poniéndolo a disposición del Ministerio Público”, agregó.

“Este ente nos instruyó las diligencias investigativas del caso, donde se levantaron cámaras, se tomaron declaración de testigos y se puso en totalidad los antecedentes a disposición del Ministerio Público”, complementó el capitán.

El médico detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para ser pasado dentro de las próximas horas a la audiencia de control de la detención y posterior formalización de la investigación respectiva.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad