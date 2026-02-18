El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Detienen a médico extranjero en Ancud tras ser denunciado por abuso sexual al interior de un Cesfam

Personal de la Primera Comisaría de Carabineros de Ancud detuvieron a un médico extranjero que se desempeña en el Centro de Salud Familiar (Cesfam) de esta comuna, tras ser acusado de abuso sexual.

La víctima sería una trabajadora de una empresa externa al Cesfam Dr. Manuel Ferreira Guzmán.

De acuerdo a los antecedentes aportados por el capitán John Kreisel, la denuncia fue presentada por la víctima ante carabineros, por lo que los funcionarios de la dicha unidad policial chilota procedieron a detener al médico.

“Personal de Carabineros fue alertado por un procedimiento de abuso sexual al interior del CESFAM Dr. Manuel Ferreira”, señaló el uniformado.

“Una vez constituido, se entrevistó con la víctima, quien mencionó que un médico que atendía en el lugar generó el delito de abuso sexual, procediendo a su detención de forma inmediata y poniéndolo a disposición del Ministerio Público”, agregó.

“Este ente nos instruyó las diligencias investigativas del caso, donde se levantaron cámaras, se tomaron declaración de testigos y se puso en totalidad los antecedentes a disposición del Ministerio Público”, complementó el capitán.

El médico detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para ser pasado dentro de las próximas horas a la audiencia de control de la detención y posterior formalización de la investigación respectiva.