Declaran Alerta Roja en Lampa por incendio forestal con amenaza a viviendas

El siniestro “Camino El Noviciado 2” ya ha consumido 20 hectáreas y moviliza a diversos cuerpos de Bomberos y brigadas de Conaf en el sector.

Mario Vergara

Una compleja situación se vive en la zona norte de la capital, donde la Dirección Regional de Senapred, en coordinación con la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, ha decretado Alerta Roja para la comuna de Lampa. La medida responde al avance sin control del incendio forestal denominado “Camino El Noviciado 2”, el cual se desarrolla en las cercanías de zonas residenciales.

El siniestro se encuentra actualmente en combate y, según los reportes técnicos de Conaf, ya ha afectado una superficie preliminar de 20 hectáreas. Dada la severidad del evento y el riesgo para la población, la alerta permanecerá vigente desde este miércoles 18 de febrero hasta que las condiciones meteorológicas y de control así lo permitan.

Recursos desplegados en la zona

Para enfrentar la emergencia, se ha dispuesto una amplia movilización de recursos. En el lugar trabajan activamente efectivos de los Cuerpos de Bomberos de Colina-Lampa y Quinta Normal, quienes cuentan con el apoyo de dos brigadas especializadas y un camión aljibe de Conaf.

De acuerdo con la información técnica proporcionada, la declaración de Alerta Roja permite la gestión de apoyos adicionales, reforzando la labor que ya realiza el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED). El objetivo primordial es detener la progresión de las llamas antes de que puedan alcanzar las estructuras habitacionales colindantes.

Contexto de la emergencia

Según lo comunicado por las autoridades regionales, el foco se mantiene activo y con alta carga de combustible vegetal en el sector de El Noviciado. Se ha hecho un llamado a los habitantes de la comuna de Lampa a mantenerse informados y seguir las instrucciones de los equipos de emergencia en terreno, mientras se redoblan los esfuerzos por aire y tierra para controlar el avance del fuego en este punto de la región.

