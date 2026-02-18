;

Cortes de luz en Santiago este jueves 19 de febrero: Enel anuncia interrupciones de hasta 7 horas en 10 comunas

La compañía detalló las zonas y los horarios en los que se producirá la interrupción. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Municipalidad de Las Condes anuncia demanda colectiva contra Enel por prolongado corte de luz

Municipalidad de Las Condes anuncia demanda colectiva contra Enel por prolongado corte de luz / kolderal

Este jueves 19 de febrero, distintos sectores de la capital enfrentarán cortes de luz programados que, en algunos casos, podrían extenderse hasta por siete horas consecutivas. Así lo informó Enel, que calendarizó nuevas interrupciones del suministro en 10 comunas de la Región Metropolitana.

Según explicó la compañía, estas suspensiones forman parte de trabajos planificados para fortalecer la infraestructura eléctrica.

Revisa también:

ADN

En ese contexto, la empresa señaló que “los cortes programados de suministro pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades”. Además, precisaron que estas labores permiten mejorar el servicio, realizar mantenimiento preventivo y sumar nuevos clientes a la red.

Comunas y horarios: revisa si tu sector estará sin energía

De acuerdo al detalle entregado por Enel, las comunas afectadas este jueves 19 de febrero son:

  • Providencia: 11:00 a 17:00
ADN
  • Ñuñoa: 10:00 a 16:00
ADN
  • La Reina: 10:30 a 16:30
ADN
  • La Florida: 10:00 a 17:00
ADN
  • San Ramón: 10:00 a 17:00
ADN
  • San Joaquín: 11:00 a 17:30
ADN
  • Recoleta: 10:00 a 16:00
ADN
  • Cerrillos: 09:30 a 13:30
ADN
  • Maipú: 10:00 a 16:00
ADN
  • Quinta Normal: 09:00 a 12:00
ADN

Ante este escenario, se aconseja desconectar computadores, televisores y equipos sensibles antes del horario informado, además de cargar dispositivos y planificar la jornada laboral si se realiza teletrabajo.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad