Cortes de luz en Santiago este jueves 19 de febrero: Enel anuncia interrupciones de hasta 7 horas en 10 comunas
La compañía detalló las zonas y los horarios en los que se producirá la interrupción. Revisa acá todos los detalles.
Este jueves 19 de febrero, distintos sectores de la capital enfrentarán cortes de luz programados que, en algunos casos, podrían extenderse hasta por siete horas consecutivas. Así lo informó Enel, que calendarizó nuevas interrupciones del suministro en 10 comunas de la Región Metropolitana.
Según explicó la compañía, estas suspensiones forman parte de trabajos planificados para fortalecer la infraestructura eléctrica.
En ese contexto, la empresa señaló que “los cortes programados de suministro pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades”. Además, precisaron que estas labores permiten mejorar el servicio, realizar mantenimiento preventivo y sumar nuevos clientes a la red.
Comunas y horarios: revisa si tu sector estará sin energía
De acuerdo al detalle entregado por Enel, las comunas afectadas este jueves 19 de febrero son:
- Providencia: 11:00 a 17:00
- Ñuñoa: 10:00 a 16:00
- La Reina: 10:30 a 16:30
- La Florida: 10:00 a 17:00
- San Ramón: 10:00 a 17:00
- San Joaquín: 11:00 a 17:30
- Recoleta: 10:00 a 16:00
- Cerrillos: 09:30 a 13:30
- Maipú: 10:00 a 16:00
- Quinta Normal: 09:00 a 12:00
Ante este escenario, se aconseja desconectar computadores, televisores y equipos sensibles antes del horario informado, además de cargar dispositivos y planificar la jornada laboral si se realiza teletrabajo.
