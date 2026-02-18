Cortes de luz en Santiago este jueves 19 de febrero: Enel anuncia interrupciones de hasta 7 horas en 10 comunas

Municipalidad de Las Condes anuncia demanda colectiva contra Enel por prolongado corte de luz / kolderal

Este jueves 19 de febrero, distintos sectores de la capital enfrentarán cortes de luz programados que, en algunos casos, podrían extenderse hasta por siete horas consecutivas. Así lo informó Enel, que calendarizó nuevas interrupciones del suministro en 10 comunas de la Región Metropolitana.

Según explicó la compañía, estas suspensiones forman parte de trabajos planificados para fortalecer la infraestructura eléctrica.

En ese contexto, la empresa señaló que “los cortes programados de suministro pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades”. Además, precisaron que estas labores permiten mejorar el servicio, realizar mantenimiento preventivo y sumar nuevos clientes a la red.

Comunas y horarios: revisa si tu sector estará sin energía

De acuerdo al detalle entregado por Enel, las comunas afectadas este jueves 19 de febrero son:

Providencia: 11:00 a 17:00

Ampliar

Ñuñoa: 10:00 a 16:00

Ampliar

La Reina: 10:30 a 16:30

Ampliar

La Florida: 10:00 a 17:00

Ampliar

San Ramón: 10:00 a 17:00

Ampliar

San Joaquín: 11:00 a 17:30

Ampliar

Recoleta: 10:00 a 16:00

Ampliar

Cerrillos: 09:30 a 13:30

Ampliar

Maipú: 10:00 a 16:00

Ampliar

Quinta Normal: 09:00 a 12:00

Ampliar

Ante este escenario, se aconseja desconectar computadores, televisores y equipos sensibles antes del horario informado, además de cargar dispositivos y planificar la jornada laboral si se realiza teletrabajo.