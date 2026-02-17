;

Tu televisor podría estar en riesgo: así puedes evitar hackeos y robo de datos en tu TV, según experta

Una especialista explicó a ADN que si no se configuran correctamente, los dispositivos son un potencial “punto de riesgo”.

Sebastián Escares

Tu televisor podría estar en riesgo: así puedes evitar hackeos y robo de datos en tu TV, según experta

Getty Images

El televisor es uno de los dispositivos más utilizados en el día a día dentro de los hogares. En el último tiempo han tomado una mayor relevancia, considerando las distintas plataformas a las que se pueden acceder a través de un Smart TV.

No obstante, algo poco conocido, es que un televisor podría ser un foco de robo de datos o hackeos si es que no se toman las precauciones pertinentes.

En diálogo con ADN.cl, Alejandra Acuña, directora de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de Duoc UC, señaló que la conectividad permanente de un televisor “también los transforma en un potencial punto de riesgo si no se configuran correctamente“.

¿Cómo evitar hackeos en un televisor?

“Proteger un Smart TV no es exagerado ni complejo, es parte de la seguridad digital básica del hogar. Muchas personas cuidan su computador o celular, pero olvidan que el televisor también maneja datos y está siempre conectado”, aseguró la docente.

En ese sentido, la especialista entregó los siguientes consejos para evitar un hackeo:

Mantén el sistema actualizado

Las actualizaciones de software corrigen vulnerabilidades conocidas. Un televisor sin parches recientes es más vulnerable a ataques. Es recomendable activar las actualizaciones automáticas y revisar periódicamente si hay nuevas versiones disponibles.

Cambia contraseñas y protege tus cuentas

Evita usar contraseñas débiles o reutilizar claves del correo o servicios financieros. Cambia cualquier contraseña por defecto y utiliza claves únicas y robustas. Si el sistema lo permite, activa la verificación en dos pasos. Una contraseña fuerte reduce significativamente el riesgo de accesos no autorizados.

Revisa aplicaciones y permisos

Los Smart TV permiten instalar aplicaciones que pueden solicitar acceso a micrófono, cámara o información de uso. Elimina apps que no utilices, revisa permisos otorgados y desactiva funciones que no sean necesarias.

Asegura tu red de Wi-Fi

La seguridad del televisor depende de la red a la que está conectado. Usa cifrado WPA2 o WPA3, cambia periódicamente la contraseña del Wi-Fi y evita redes abiertas. Si tu router lo permite, crea una red separada para dispositivos IoT (“internet de las cosas”, aparatos conectados a internet).

Evita almacenar información sensible

No es recomendable guardar datos bancarios ni realizar operaciones financieras desde el Smart TV. Por ello se recomienda nunca guardar datos bancarios en el televisor, evitar iniciar sesiones financieras y usar el Smart TV solo para consumo de contenidos.

Señales de alerta que no debes ignorar

Si el televisor se enciende o apaga solo, aparecen aplicaciones que no instalaste, hay cambios de configuración inesperados o lentitud anormal, puede ser una señal de compromiso. En escenarios como este, es recomendable efectuar un restablecimiento del equipo a su configuración de fábrica, asegurar la actualización del sistema y proceder al cambio de contraseñas.

