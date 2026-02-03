;

“Si una empresa es vulnerada...” Es experto y recomienda cómo protegerse de los hackeos a servicios en línea que uses

Los datos de los usuarios son un verdadero botín para los delincuentes informáticos. Los cinco pasos a seguir, si eres víctima de un hecho así.

Hackers buscan tus datos y los de millones de usuarios del mundo. Por eso, no es extraño ver que servicios en línea son víctimas de robos de información ¿Qué buscan? Algunos, mostrar vulnerabilidades de sitios para que mejoren su seguridad. Otros, directamente, pedir un rescate.

Para evitar que tu información sensible, como teléfono, dirección, contraseña y hasta datos de cuenta corriente, termine en las manos equivocadas, un experto entrega cinco recomendaciones útiles.

“Si una empresa es vulnerada, los delincuentes mandan mensajes a clientes (con los datos que tienen de ellos) haciéndose pasar por la empresa vulnerada, pero con correos con phishing o malware”, dice Pedro Huichalaf, abogado y exsubsecretario de Telecomunicaciones, a ADN.cl.

Cinco recomendaciones clave

Si eres usuario de alguna plataforma hackeada, Huichalaf sugiere tomar las siguientes medidas preventivas:

1. Cambia la contraseña de inmediato.

2. Si usas la misma clave en otros sitios (bancos, correos y RRSS, entre otros), cámbialas también y asegúrate de que sean únicas.

3. Activa el Segundo Factor de Autenticación (2FA) en todas tus cuentas críticas.

4. Mantente alerta ante posibles campañas de phishing o estafas telefónicas dirigidas utilizando tus datos personales.

5.- Siempre dudar de las comunicaciones de las empresas cuando contengan links, soliciten “actualizar datos” o “actualizar sistemas de pago”.

