VIDEO. Tras 72 horas de búsqueda: encuentran a pareja antofagastina extraviada en salar de Atacama

Un registro aéreo muestra a Valentina Lorca y Kevin Gebert caminando cerca de su vehículo blanco en el Salar de Pedernales, tras varios días de intensa búsqueda liderada por el GOPE de Carabineros.

Pablo Castillo

Tras 72 horas de búsqueda: encuentran a pareja antofagastina extraviada en salar de Atacama

La pareja que permanecía extraviada desde el pasado 14 de febrero en el sector del Salar de Pedernales, en la Región de Atacama, fue localizada este martes en medio del amplio operativo desplegado por personal especializado de Carabineros.

Un registro captado desde un helicóptero muestra el momento exacto en que Valentina Lorca y Kevin Gebert son ubicados en plena extensión del salar. En las imágenes se observa a ambos caminando a pocos metros de la camioneta Toyota Land Cruiser blanca en la que se movilizaban, detenida en medio del paisaje desértico.

La operación fue encabezada por el GOPE de Carabineros, luego de que familiares presentaran una denuncia por presunta desgracia en Antofagasta tras perder contacto con la pareja.

Según había informado previamente la institución, una de las principales dificultades del rastreo fue que los jóvenes no habrían seguido rutas habituales, lo que obligó a ampliar el radio de búsqueda hacia sectores de alto riesgo y escasa conectividad.

Hasta el cierre de esta edición, no se han entregado detalles oficiales sobre el estado de salud de ambos ni sobre las circunstancias que provocaron su permanencia en el lugar. Sin embargo, el hallazgo pone fin a varios días de intensa incertidumbre para sus cercanos.

La información fue compartida por el diputado de la región, Sebastián Videla, quien valoró el hallazgo de la pareja.

