Reconocido abogado chileno ganó juicio por publicidad en Google: una empresa rival usaba su nombre
El nombre de Ricardo Ibáñez era utilizado en el buscador para llevar a una plataforma que no es la suya.
¿Qué pasaba al buscar el nombre del reconocido abogado Ricardo Ibáñez, de Grupo Defensa, en Google? Uno de los resultados era ‘Abogado Ricardo Ibañez-hay 4 días vitales. Defiéndase-deudas.cl’. Ahora, luego de varios años, la justicia dio un veredicto.
Ibáñez acusó a la empresa Deudas.cl de usar su nombre y el de su estudio en Google Ads para quitarles clientes causas. El caso llegó a la Corte Suprema, según detalla el Diario Financiero.
Todo comenzó en 2017. La demanda de Grupo Defensa afirmaba que el uso de las palabras clave y el desvío de clientes provocó una disminución del 15% en las ventas de la empresa, con una merma de $350 millones. La Corte de Apelaciones desestimó ese monto y fijó el daño patrimonial en $10 millones.
No es algo tan extraño
La empresa Deudas.cl, una firma de defensa legal creada por el ingeniero Juan Alejandro Vásquez. se defendió y llevó el caso hasta la Suprema, que desestimó sus argumentos y confirmó que la compañía se aprovechó de la reputación y visibilidad de Ibáñez y Grupo Defensa para redirigir consumidores, lo que constituye competencia desleal.
Algo similar ha ocurrido las últimas semanas en otro rubro: los buses. Al buscar en Google el concepto Turbus, los resultados muestran sitios y páginas de Flixbus.
Ante la demanda de competencia desleal de la compañía chilena, la firma alemana se defendió afirmando que es ‘una práctica común’ en todas las industrias a nivel mundial.
