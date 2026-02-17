Reconocido abogado chileno ganó juicio por publicidad en Google: una empresa rival usaba su nombre

¿Qué pasaba al buscar el nombre del reconocido abogado Ricardo Ibáñez, de Grupo Defensa, en Google? Uno de los resultados era ‘Abogado Ricardo Ibañez-hay 4 días vitales. Defiéndase-deudas.cl’. Ahora, luego de varios años, la justicia dio un veredicto.

Ibáñez acusó a la empresa Deudas.cl de usar su nombre y el de su estudio en Google Ads para quitarles clientes causas. El caso llegó a la Corte Suprema, según detalla el Diario Financiero.

Todo comenzó en 2017. La demanda de Grupo Defensa afirmaba que el uso de las palabras clave y el desvío de clientes provocó una disminución del 15% en las ventas de la empresa, con una merma de $350 millones. La Corte de Apelaciones desestimó ese monto y fijó el daño patrimonial en $10 millones.

No es algo tan extraño

La empresa Deudas.cl, una firma de defensa legal creada por el ingeniero Juan Alejandro Vásquez. se defendió y llevó el caso hasta la Suprema, que desestimó sus argumentos y confirmó que la compañía se aprovechó de la reputación y visibilidad de Ibáñez y Grupo Defensa para redirigir consumidores, lo que constituye competencia desleal.

Algo similar ha ocurrido las últimas semanas en otro rubro: los buses. Al buscar en Google el concepto Turbus, los resultados muestran sitios y páginas de Flixbus.

Ante la demanda de competencia desleal de la compañía chilena, la firma alemana se defendió afirmando que es ‘una práctica común’ en todas las industrias a nivel mundial.