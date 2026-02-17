;

Muere a los 84 años Jesse Jackson, defensor de los derechos civiles en EE.UU.

“Incansable agente de cambio, elevó la voz de quienes no la tenían”, escribió su familia.

El reverendo Jesse Jackson, veterano activista por los derechos civiles, ministro bautista y dos veces candidato presidencial en Estados Unidos, falleció este martes a los 84 años, según informó su familia.

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento del líder de los Derechos Civiles y fundador de la Coalición Rainbow PUSH, el Honorable Reverendo Jesse Louis Jackson”, escribió su familia en un comunicado en Instagram, en el que confirmó que murió este martes, “rodeado de su familia”.

“Nuestro padre fue un líder servicial, no solo para nuestra familia, sino también para los oprimidos, los que no tienen voz y los marginados de todo el mundo”, se explica la nota, en la que no se informa de las causas de la muerte.

Lo compartimos con el mundo y, a cambio, el mundo se convirtió en parte de nuestra familia extendida“, precisó la familia.

También destaca del reverendo “su inquebrantable compromiso con la justicia, la igualdad y los derechos humanos” ya que “contribuyó a forjar un movimiento global por la libertad y la dignidad”.

Incansable agente de cambio, elevó la voz de quienes no la tenían, desde sus campañas presidenciales en la década de 1980 hasta la movilización de millones de personas para animarles a registrarse para votar, dejando una huella imborrable en la historia”, precisa.

Jackson reveló que padecía Parkinson en 2017. Fue tratado como paciente ambulatorio en Northwestern Medicine en Chicago durante al menos dos años antes de compartir el diagnóstico con el público.

La icónica figura del movimiento en favor de los derechos civiles en Estados Unidos, dejó oficialmente en 2023 su organización Rainbow PUSH Coalition, que fundó en 1971 en defensa de esos derechos y de la justicia internacional.

Jackson fundó Operation PUSH en 1971, tres años después del asesinato de su compañero de activismo Martin Luther King en Memphis, que él presenció.

En 1996, su organización pasó a llamarse Rainbow PUSH Coalition tras fusionarse con The National Rainbow Coalition. El grupo tiene como misión proteger, defender y ganar derechos civiles y se define como una organización multirracial, multitemática, progresiva e internacional, que busca el cambio social.

Jackson, nacido en Greenville (Carolina del Sur) de una madre soltera, en noviembre de 2017 anunció su enfermedad, y reconoció ya que veía cada vez más difícil completar sus actividades cotidianas, que se habían convertido en un “reto”.

Jackson fue hospitalizado en noviembre para recibir tratamiento por una enfermedad neurodegenerativa rara y particularmente grave, la parálisis supranuclear progresiva (PSP), según Rainbow PUSH Coalition.

