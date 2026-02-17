;

“La evidencia existe”: Di Mondo responde a Megamedia y niega haber rechazado invitación

El personaje mediático rompió el silencio y apuntó directamente al canal por “distorsionar” la situación.

Javiera Rivera

Una nueva polémica se abrió entre Di Mondo y Megamedia, luego de que el rostro social respondiera públicamente a versiones que —según afirma— “distorsionan los hechos”.

A través de una declaración titulada “Frente a la distorsión pública de los hechos”, Di Mondo desmintió haber rechazado una invitación televisiva y cuestionó directamente la versión entregada por la señal.

En el documento, el equipo del socialité asegura que “no es cierto que el señor Huerta optó por desestimar la invitación”.

Según explican, la participación nunca fue descartada, sino que quedó en suspenso debido a “irregularidades graves relativas al manejo de información médica confidencial”, entre otros puntos pendientes.

“La disposición de buena fe para participar siempre se mantuvo”, indican, agregando que la fecha propuesta sería confirmada una vez aclaradas las situaciones denunciadas.

La declaración también pone en duda los estándares internos del canal, señalando que no resulta coherente invocar “protocolos rigurosos” cuando —según acusan— se habría divulgado información médica “altamente sensible” de manera indebida.

“La evidencia existe”

El comunicado cierra con una frase categórica: “La evidencia existe. Es verificable”.

Hasta ahora, Megamedia no ha emitido una nueva declaración en respuesta a este pronunciamiento.

