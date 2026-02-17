A pocas horas de que cierre el mercado de fichajes, son varios los futbolistas que aún no encuentran club para continuar sus carreras, y uno de ellos es Renato Cordero, de Universidad de Chile.

El volante de 22 años, que la temporada anterior ascendió a Primera División jugando en Universidad de Concepción, terminó su préstamo y tuvo que volver al CDA, donde no fue considerado por Francisco Meneghini.

Este martes, luego de terminar el entrenamiento en el Centro Deportivo Azul, el futbolista conversó con la prensa y se refirió a su futuro en el fútbol profesional.

“Estoy bien, preparándome para salir nomás, poniéndome a punto para estar preparado para el equipo que venga. Han sido días muy provechosos, tuve una operación en diciembre y cada vez me he sentido mejor”, comenzó diciendo el mediocampista.

Una de las posibilidades más concretas que tuvo para salir de la U fue ir a Unión Española, algo que aún podría ocurrir. “Por lo que sé, todavía está en pie”, afirmó el canterano.

Además, al ser consultado sobre si conversó con Meneghini, admitió que “él me dijo que no iba a estar considerado y que me lo tomara de la mejor manera, y así lo hice”, cerró Cordero.