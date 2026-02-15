Maite Alberdi estrena en Berlín su nuevo documental “Un hijo propio”

La cineasta Maite Alberdi estrenó este sábado 14 de febrero su nueva película “Un hijo propio” en el Festival de Cine de Berlín. La producción fue presentada fuera de competencia y dio a conocer su primer teaser a través del medio especializado Deadline.

El documental aborda la historia de Alejandra, una mujer mexicana que en 2008 fingió estar embarazada ante la presión social y que, un año más tarde, robó un recién nacido desde el hospital donde trabajaba. La cinta reconstruye los hechos desde su perspectiva, combinando material documental con recreaciones.

Sobre esa decisión narrativa, la directora explicó: “Generalmente grabo el presente. Pero para entender el contexto actual necesitaba contar el pasado y esa historia pasó 13 años antes de que empezara el proyecto (inició en 2022). Así que el desafío era hacer un documental con esos momentos y su punto de vista de la situación, así que para mi no es ficción, es más una recreación de su punto de vista”.