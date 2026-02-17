Cancillería dedica sección de su página oficial a candidatura de Michelle Bachelet a la ONU: estas son sus 4 propuestas

Este martes, el Ministerio de Relaciones Exteriores lanzó un apartado especial en su página web oficial dedicado a la candidatura de la ex Presidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas.

La nueva sección visible desde la portada del sitio institucional, reúne antecedentes sobre su trayectoria política y diplomática, además de los respaldos internacionales que ha ido sumando en las últimas semanas. Con este espacio digital, el Ejecutivo busca dar mayor visibilidad a la postulación y centralizar la información oficial relativa al proceso.

En el sitio se aprecia una imagen de la exmandataria sobre un fondo azul, acompañada de los símbolos oficiales de los gobiernos de Chile, México y Brasil, los tres países que han manifestado públicamente su apoyo a la candidatura. “Candidatura de Michelle Bachelet”, se lee a un costado, en un diseño sobrio que utiliza colores asociados a las Naciones Unidas.

El apartado cuenta con opción de navegación en español e inglés, apuntando a una audiencia internacional. Más abajo, se despliega una cita destacada de la candidata, acompañada de una fotografía en la que aparece frente a la bandera de las Naciones Unidas.

La plataforma incluye un resumen de su experiencia como Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, así como su trayectoria como jefa de Estado y su participación en instancias multilaterales, aspectos que forman parte central de los argumentos que respaldan su aspiración al máximo cargo del organismo internacional.

Luego, el sitio presenta cuatro lineamientos para avanzar hacia una “ONU renovada”: