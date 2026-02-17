;

Cancillería dedica sección de su página oficial a candidatura de Michelle Bachelet a la ONU: estas son sus 4 propuestas

La plataforma reúne su trayectoria, apoyos de Chile, México y Brasil y los ejes de su propuesta para liderar una Organización de las Naciones Unidas más moderna e inclusiva.

Pablo Castillo

Este martes, el Ministerio de Relaciones Exteriores lanzó un apartado especial en su página web oficial dedicado a la candidatura de la ex Presidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas.

La nueva sección visible desde la portada del sitio institucional, reúne antecedentes sobre su trayectoria política y diplomática, además de los respaldos internacionales que ha ido sumando en las últimas semanas. Con este espacio digital, el Ejecutivo busca dar mayor visibilidad a la postulación y centralizar la información oficial relativa al proceso.

En el sitio se aprecia una imagen de la exmandataria sobre un fondo azul, acompañada de los símbolos oficiales de los gobiernos de Chile, México y Brasil, los tres países que han manifestado públicamente su apoyo a la candidatura. “Candidatura de Michelle Bachelet”, se lee a un costado, en un diseño sobrio que utiliza colores asociados a las Naciones Unidas.

El apartado cuenta con opción de navegación en español e inglés, apuntando a una audiencia internacional. Más abajo, se despliega una cita destacada de la candidata, acompañada de una fotografía en la que aparece frente a la bandera de las Naciones Unidas.

La plataforma incluye un resumen de su experiencia como Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, así como su trayectoria como jefa de Estado y su participación en instancias multilaterales, aspectos que forman parte central de los argumentos que respaldan su aspiración al máximo cargo del organismo internacional.

Luego, el sitio presenta cuatro lineamientos para avanzar hacia una “ONU renovada”:

  • Reforma interna y eficiencia institucional. Impulsar una estructura más coherente, con mayor rendición de cuentas y uso eficiente de los recursos, poniendo la prevención en el centro mediante la diplomacia, la mediación y una Secretaría profesional e imparcial.
  • Legitimidad con resultados concretos. Reforzar la credibilidad del organismo a través de impactos tangibles en la vida de las personas, mejor comunicación y mayor eficacia en terreno, alineando el multilateralismo con las prioridades de los Estados y las expectativas ciudadanas.
  • Defensa de los principios fundacionales. Resguardar el respeto al derecho internacional, la igualdad soberana de los Estados y la dignidad humana, asegurando que la ONU continúe siendo un espacio de diálogo y cooperación pacífica.
  • Gobernanza inclusiva e innovación. De cara a su centenario, promover una gobernanza más representativa, fortalecer la cooperación regional e incorporar innovación y tecnología al servicio del desarrollo sostenible y los derechos humanos.

