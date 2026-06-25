Nuevo terremoto en Mega: desvinculan a importante rostro del canal tras casi diez años de trabajo

Tras nueve años en Mega, esta jornada se dio a conocer que la periodista Natasha Kennard fue desvinculada del canal. Todo esto, en el marco del proceso de reestructuración que la estación inició a principios del 2026 y que ya ha provocado varias salidas en su área de prensa.

La periodista se encontraba radicada en Londres desde 2025, donde cursaba estudios de posgrado y realizaba coberturas internacionales para la señal.

De acuerdo con lo informado por The Clinic, la desvinculación de Natasha Kennard se concretó recientemente, antes de que finalizara su etapa académica en Reino Unido. La periodista había iniciado una nueva fase profesional en Europa luego de despedirse de Meganoticias Amanece y asumir como corresponsal en Londres.

Desde esa ciudad, Kennard realizó distintas coberturas para Mega, entre ellas notas internacionales y despachos vinculados a la actualidad europea. Uno de sus trabajos más visibles fue la cobertura de la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado en Oslo.

Según fuentes citadas por el medio, cuando la comunicadora decidió trasladarse a Europa, ambas partes acordaron modificar sus condiciones contractuales. El pacto consideraba que, una vez finalizados sus estudios y en caso de regresar a Chile, pudiera reincorporarse al canal para cumplir funciones periodísticas. Sin embargo, desde Mega entregaron otra versión sobre el cierre del vínculo laboral.

Consultados por The Clinic, desde la estación señalaron que a la periodista “se le ofreció un cambio de condiciones contractuales, de acuerdo con el modelo de corresponsales internacionales con el que opera Mega, ya que su contrato anterior era poco compatible con sus responsabilidades académicas”.

La señal agregó que Kennard habría rechazado esa propuesta. Según el mismo reporte, la oferta fue presentada días después del despido y las negociaciones posteriores no prosperaron, por lo que la periodista finalmente no continuó vinculada al canal bajo la modalidad de colaboradora.

La salida marca el fin de un ciclo que comenzó con su práctica profesional en Mega. Durante su trayectoria, Natasha Kennard participó en el proceso constituyente, condujo Meganoticias Amanece, integró Mucho Gusto, cubrió el backstage del Festival de Viña 2025 y encabezó el programa de investigación Hasta Cuándo.