Hot Wheels Monster Trucks Live suma nueva función en Chile: piloto promete “dos horas de pura diversión”

La expectativa por la llegada de Hot Wheels Monster Trucks Live™: Glow-N-Fire a Chile sigue creciendo. Tras el éxito de ventas de sus primeras presentaciones, el espectáculo agregó una nueva función para el 19 de julio en el Movistar Arena, en el marco de las vacaciones de invierno.

En conversación con ADN.cl, el piloto estadounidense Rick Steffens, uno de los protagonistas del show y conductor del camión Skelesaurus, adelantó que el público chileno podrá vivir una experiencia cargada de acción, fuego, acrobacias y vehículos gigantes inspirados en los clásicos juguetes de Hot Wheels.

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“Va a ser un evento increíble. Siempre es emocionante llegar a nuevos lugares, conocer nuevas culturas y compartir este espectáculo con familias de todo el mundo”, afirmó.

Steffens destacó que el corazón del espectáculo son los niños, aunque aseguró que también logra cautivar a los adultos. “Los más pequeños ven cómo sus juguetes cobran vida a gran escala, mientras que los mayores se sorprenden con toda la ingeniería que hay detrás de estos vehículos de más de 12 mil libras capaces de saltar autos y recorrer una arena completa”, explicó.

El piloto también valoró el entusiasmo que suele encontrar fuera de Norteamérica. “Los fanáticos internacionales siempre tienen un nivel extra de emoción porque este tipo de espectáculos no llega con tanta frecuencia. Ser parte de eso es muy especial”, señaló.

Uno de los grandes atractivos de esta edición será el estreno mundial de Rhinomite, un nuevo monster truck inspirado en un rinoceronte, que se suma a vehículos como Mega Wrex, Tiger Shark, Bone Shaker, Bigfoot y Skelesaurus.

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Además de las tradicionales competencias y saltos, el espectáculo incluirá nuevas acrobacias, efectos de iluminación, pilotos de FMX y un dinosaurio robótico que escupe fuego.

“Durante dos horas queremos que la gente se olvide de todo y simplemente disfrute. Habrá derrapes, saltos, fuego y mucha energía. Ese es nuestro trabajo: que las familias pasen un momento inolvidable”, cerró Steffens.

Las funciones de Hot Wheels Monster Trucks Live™: Glow-N-Fire se realizarán los días 18 y 19 de julio en el Movistar Arena.