;

VIDEO. “No venga a sufrir”: Arturo Salah se sincera sobre Pellegrini y critica el interinato de Córdova en La Roja

El expresidente de la ANFP abordó el presente de la selección chilena y dejó un categórico mensaje respecto al proceso que está liderando Nicolás Córdova.

Daniel Ramírez

“No venga a sufrir”: Arturo Salah se sincera sobre Pellegrini y critica el interinato de Córdova en La Roja

El expresidente de la ANFP, Arturo Salah, conversó este jueves con el Ciudadano ADN en una fecha significativa para el fútbol chileno, ya que se cumplen 10 años de la obtención de la Copa América Centenario, título que Chile conquistó tras derrotar a Argentina en la definición por penales.

Además de recordar este importante logro, Salah abordó otros temas relacionados con la selección chilena, entre ellos, el anhelo de muchos hinchas de ver a Manuel Pellegrini en la banca de La Roja.

“Si tú me preguntas a mí por la amistad que tengo con Manuel, preferiría que no venga a sufrir. Pero por el fútbol chileno, ojalá podamos tener un liderazgo como el de Manuel para poder salir del estado en el que estamos”, señaló el extimonel de la ANFP.

“Los tiempos son bien difíciles. Cuando vengan las elecciones (para elegir al nuevo presidente de la ANFP) Manuel va a estar en pleno proceso de competencia en la Champions League junto a su equipo. Él tiene contrato hasta julio de 2027”, indicó Salah, reconociendo que las posibilidades de que Pellegrini llegue a La Roja son muy reducidas.

Por otro lado, Arturo Salah cuestionó el interinato de Nicolás Córdova, quien asumió la banca de Chile tras la salida de Ricardo Gareca. “Todo mi respeto por Nico Cordova, podrá tener la idoneidad y todo lo que quiera, pero estamos con una cosa interina hace un año y se está perdiendo tiempo”, sostuvo.

“Un año perdido es muy difícil, no se recupera. Es como tener un jefe con el cual funcionamos igual, pero no sabemos para dónde va la cosa. Es un tremendo problema”, concluyó.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad