“No venga a sufrir”: Arturo Salah se sincera sobre Pellegrini y critica el interinato de Córdova en La Roja

El expresidente de la ANFP, Arturo Salah, conversó este jueves con el Ciudadano ADN en una fecha significativa para el fútbol chileno, ya que se cumplen 10 años de la obtención de la Copa América Centenario, título que Chile conquistó tras derrotar a Argentina en la definición por penales.

Además de recordar este importante logro, Salah abordó otros temas relacionados con la selección chilena, entre ellos, el anhelo de muchos hinchas de ver a Manuel Pellegrini en la banca de La Roja.

“Si tú me preguntas a mí por la amistad que tengo con Manuel, preferiría que no venga a sufrir. Pero por el fútbol chileno, ojalá podamos tener un liderazgo como el de Manuel para poder salir del estado en el que estamos”, señaló el extimonel de la ANFP.

“Los tiempos son bien difíciles. Cuando vengan las elecciones (para elegir al nuevo presidente de la ANFP) Manuel va a estar en pleno proceso de competencia en la Champions League junto a su equipo. Él tiene contrato hasta julio de 2027”, indicó Salah, reconociendo que las posibilidades de que Pellegrini llegue a La Roja son muy reducidas.

Por otro lado, Arturo Salah cuestionó el interinato de Nicolás Córdova, quien asumió la banca de Chile tras la salida de Ricardo Gareca. “Todo mi respeto por Nico Cordova, podrá tener la idoneidad y todo lo que quiera, pero estamos con una cosa interina hace un año y se está perdiendo tiempo”, sostuvo.

“Un año perdido es muy difícil, no se recupera. Es como tener un jefe con el cual funcionamos igual, pero no sabemos para dónde va la cosa. Es un tremendo problema”, concluyó.