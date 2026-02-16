;

Pulp vuelve a Chile: fecha, lugar y cómo comprar entradas para su show en el Movistar Arena

La banda de Jarvis Cocker regresa con nuevo disco tras 24 años sin lanzar álbum.

Nelson Quiroz

Fauna Primavera - Pulp

Fauna Primavera - Pulp

La banda británica Pulp confirmó su regreso a Chile con un concierto programado, marcando su retorno a tres años de su última visita al país.

El show se enmarca en la gira de presentación de More, su nuevo trabajo discográfico.

El grupo liderado por Jarvis Cocker lanzó esta producción en 2025, su primer álbum de estudio desde We Love Life (2001). Editado por Rough Trade Records y producido por James Ford, conocido por su trabajo con Arctic Monkeys y Fontaines D.C., el disco refleja una etapa de renovación creativa tras el reencuentro de la banda con los escenarios.

Grabado en apenas tres semanas en Londres, el álbum apuesta por arreglos de cuerdas, una sonoridad elegante y una carga emocional más abierta, manteniendo el sello lírico e irónico que ha caracterizado históricamente a la agrupación.

El primer sencillo, “Spike Island”, aborda temas como la memoria y la persistencia de las ideas, mientras que el disco fue dedicado al fallecido bajista Steve Mackey. Además, la banda ha destacado que el proceso creativo se realizó sin el uso de inteligencia artificial, enfatizando un enfoque plenamente humano en su producción.

En esa línea, se confirmó que Pulp volverá a Chile el próximo 8 de junio en el Movistar Arena. Las entradas estarán disponibles desde las 10:00 horas del viernes 20 de febrero a través del sistema Puntoticket.

El concierto en Santiago promete un recorrido por clásicos que marcaron a generaciones, junto con el nuevo material que consolida la vigencia de la banda en la escena actual.

PULP EN CHILE

