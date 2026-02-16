Durante este lunes, el diputado Jorge Alessandri (UDI) se refirió en conversación con ADN Hoy a la confirmación del Gobierno sobre la entrega de un aporte de un millón de dólares para enfrentar la crisis humanitaria en Cuba, recursos que serán canalizados a través del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza y mediante UNICEF, sin traspaso directo al gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Consultado sobre si reconoce la crisis humanitaria que vive la isla, Alessandri respondió que “ por supuesto que sí , y esa crisis humanitaria tiene un nombre, un título de la canción: Partido Comunista de Cuba, a cargo hace sesenta y seis años”, agregando que “hay que hacer la diferencia, y no es tan fácil hacerla”.

“Toda la ayuda humanitaria para los ciudadanos cubanos que están pasando hambre, pero están pasando hambre porque hay un régimen empobrecedor que va a cumplir sesenta y seis años en el poder, donde no hay elecciones libres, donde no hay democracia, donde no hay transparencia respecto de la fortuna de los Castro, Díaz-Canel y sus aliados”, dijo.

El diputado también relató que planteó este punto al Gobierno. “Entonces, lo que yo le decía a la vocera del gobierno, Camila Vallejo, cuando anuncia esto: ¿Qué está pidiendo usted a cambio? ”, indicó.

En ese contexto, al ser consultado sobre si la ayuda humanitaria debería condicionarse, respondió: “Yo creo que sí” y añadió que “usted puede decir: mire, ¿Cuántos presos políticos va a soltar? ¿Qué cosa transparente va a hacer? Y si no lo suelta, no hay que entregar ayuda”.

“Es muy difícil ayudar al pueblo cubano sin pasar por el régimen cubano. No se mueve nada respecto a ayudas en La Habana si no es a través del régimen”, explicó.

Además, Alessandri planteó una vía alternativa para canalizar apoyo a la población cubana. “Yo me he reunido muchas veces con ciudadanos cubanos en Estados Unidos, en Miami. Hay comunidades que están ahí, todos tienen familias, tienen forma de mandarle dinero a su familia. Usted puede ayudar a la comunidad que está en Estados Unidos (…) y a través de ellos puede enviarle, de ciudadano a ciudadano, el dinero”, afirmó.

“Ellos tienen forma: Western Union, en fin. Me he reunido muchas veces con ellos y ellos sí lo hacen. Mandan más del setenta por ciento de sus ingresos, no solamente a su familia directa, sino a sus vecinos”, señaló.

“Recuerde usted que es un régimen que lleva sesenta y seis años, que solo ha empobrecido al pueblo. Ellos viven con electricidad para la energía dotada por petróleo, porque el gobierno no ha sido capaz ni siquiera de hacer un cambio para tener una matriz energética más económica”, concluyó.