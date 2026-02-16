;

ADN Hoy. “Yo creo que hay que pedir algo a cambio”: diputado Alessandri emplaza al Gobierno por ayuda humanitaria a Cuba

“¿Cuántos presos políticos va a soltar? ¿Qué cosa transparente va a hacer?“, dijo el parlamentario de la UDI.

Cristóbal Álvarez

Agencia UNO | Jorge Alessandri

Agencia UNO | Jorge Alessandri

Durante este lunes, el diputado Jorge Alessandri (UDI) se refirió en conversación con ADN Hoy a la confirmación del Gobierno sobre la entrega de un aporte de un millón de dólares para enfrentar la crisis humanitaria en Cuba, recursos que serán canalizados a través del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza y mediante UNICEF, sin traspaso directo al gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Consultado sobre si reconoce la crisis humanitaria que vive la isla, Alessandri respondió que “por supuesto que sí, y esa crisis humanitaria tiene un nombre, un título de la canción: Partido Comunista de Cuba, a cargo hace sesenta y seis años”, agregando que “hay que hacer la diferencia, y no es tan fácil hacerla”.

“Toda la ayuda humanitaria para los ciudadanos cubanos que están pasando hambre, pero están pasando hambre porque hay un régimen empobrecedor que va a cumplir sesenta y seis años en el poder, donde no hay elecciones libres, donde no hay democracia, donde no hay transparencia respecto de la fortuna de los Castro, Díaz-Canel y sus aliados”, dijo.

Revisa también:

ADN

El diputado también relató que planteó este punto al Gobierno. “Entonces, lo que yo le decía a la vocera del gobierno, Camila Vallejo, cuando anuncia esto: ¿Qué está pidiendo usted a cambio?”, indicó.

En ese contexto, al ser consultado sobre si la ayuda humanitaria debería condicionarse, respondió: “Yo creo que sí” y añadió que “usted puede decir: mire, ¿Cuántos presos políticos va a soltar? ¿Qué cosa transparente va a hacer? Y si no lo suelta, no hay que entregar ayuda”.

Es muy difícil ayudar al pueblo cubano sin pasar por el régimen cubano. No se mueve nada respecto a ayudas en La Habana si no es a través del régimen”, explicó.

Además, Alessandri planteó una vía alternativa para canalizar apoyo a la población cubana. “Yo me he reunido muchas veces con ciudadanos cubanos en Estados Unidos, en Miami. Hay comunidades que están ahí, todos tienen familias, tienen forma de mandarle dinero a su familia. Usted puede ayudar a la comunidad que está en Estados Unidos (…) y a través de ellos puede enviarle, de ciudadano a ciudadano, el dinero”, afirmó.

“Ellos tienen forma: Western Union, en fin. Me he reunido muchas veces con ellos y ellos sí lo hacen. Mandan más del setenta por ciento de sus ingresos, no solamente a su familia directa, sino a sus vecinos”, señaló.

“Recuerde usted que es un régimen que lleva sesenta y seis años, que solo ha empobrecido al pueblo. Ellos viven con electricidad para la energía dotada por petróleo, porque el gobierno no ha sido capaz ni siquiera de hacer un cambio para tener una matriz energética más económica”, concluyó.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad