La carta Pokémon más cara del mundo: Logan Paul rompe récord y vende Pikachu Illustrator por US$16,5 millones

El mundo del coleccionismo volvió a romper récords esta semana. Logan Paul concretó la venta de la carta Pokémon más valiosa de la historia por US$ 16,49 millones, una cifra que no solo marca un hito en las subastas, sino que confirma el explosivo auge de este mercado alternativo de inversión.

La pieza en cuestión es la Pikachu Illustrator, una carta ultra exclusiva creada a fines de los años 90 como premio de un concurso de ilustración de Pokémon. Existen apenas 39 ejemplares y solo uno de ellos cuenta con grado 10, la máxima calificación otorgada por la agencia de autenticación PSA. Esa condición convirtió a la carta en la más codiciada del planeta.

Paul había adquirido esta misma carta en 2021 por US$ 5,27 millones, por lo que la operación representa una ganancia estimada superior a los US$ 8 millones, descontadas las comisiones de la subasta. El propio influencer calificó la venta como “absolutamente loca”, tras el cierre del remate.

Una subasta histórica que rompió todos los récords

La subasta, realizada por Goldin Auctions, estuvo activa durante 42 días y se definió tras varias horas de pujas extendidas. En total, se registraron 97 ofertas, con un salto final que llevó el precio desde US$ 6,88 millones hasta el monto definitivo.

“Esta es la carta coleccionable más codiciada del mundo”, afirmó Ken Goldin, fundador y CEO de la casa de subastas, quien explicó que el ejemplar vendido por Paul es considerado *la joya de la corona de todas las cartas Pokémon” debido a su estado prácticamente impecable.

El récord fue certificado oficialmente por Guinness World Records, que confirmó que se trata de la carta coleccionable más cara jamás vendida en una subasta pública. Como parte del atractivo, la carta se entregó montada en un collar de diamantes personalizado, el mismo que Paul utilizó en WrestleMania 38, junto con la promesa de una entrega personal al comprador.

Más allá del espectáculo, el caso vuelve a poner en el centro al mercado de cartas Pokémon como una alternativa de inversión de alto rendimiento. Según expertos, su valorización ha superado incluso al índice S&P 500 en las últimas dos décadas, impulsada por la escasez, la cultura pop y el interés de grandes figuras públicas.

¿Estamos frente a una burbuja pasajera o a un nuevo activo de inversión que llegó para quedarse?