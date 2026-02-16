Joven ultraderechista muere tras enfrentamiento entre manifestantes en Lyon: Macron califica el hecho como “infamia”

Un joven de 23 años, identificado como Quentin D., murió el sábado en Lyon, Francia, tras haber sido agredido el jueves 12 en las cercanías del Instituto de Estudios Políticos de la ciudad.

El ataque ocurrió en un contexto de tensión entre grupos con posturas ideológicas enfrentadas y, debido a la gravedad de las lesiones sufridas, el joven permanecía en estado crítico hasta que se confirmó su fallecimiento. Según informó el diario Le Monde, la fiscalía local reclasificó la causa como “golpes mortales agravados”.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, el joven fue interceptado en la vía pública, luego de protagonizar hechos de violencia durante un acto de la eurodiputada Rima Hassan. Tras recibir varios golpes, principalmente en la cabeza, fue trasladado en estado crítico a un hospital.

El canal TF1 señaló que Quentin D. estudiaba matemáticas y que integraba el colectivo de ultraderecha Némesis.

Los integrantes de este grupo denunciaron haber sido agredidos por militantes antifascistas. Posteriormente, bomberos indicaron que recogieron al joven “en estado muy grave” a más de un kilómetro del lugar.

“El odio que mata no tiene lugar entre nosotros”

Por su parte, el presidente Emmanuel Macron expresó sus condolencias y condenó lo que calificó como una violencia sin precedentes. En un mensaje difundido en X (ex Twitter), sostuvo que ninguna causa o ideología puede justificar un asesinato y pidió que los responsables sean identificados y llevados ante la Justicia.

“En la República, ninguna causa ni ideología justificará jamás matar. Por el contrario, el propósito mismo de nuestras instituciones es civilizar los debates y proteger la libre expresión de las ideas”, escribió. Además, el mandatario francés recalcó la importancia de perseguir, llevar ante la justicia y condenar a los responsables de “esta infamia”.

“El odio que mata no tiene lugar entre nosotros. Hago un llamado a la calma, la mesura y el respeto”, concluyó en su mensaje.