;

Joven ultraderechista muere tras enfrentamiento entre manifestantes en Lyon: Macron califica el hecho como “infamia”

“El odio que mata no tiene lugar entre nosotros. Hago un llamado a la calma, la mesura y el respeto”, comunicó Emmanuel Macron en sus redes sociales.

Pablo Castillo

PARIS, FRANCE - FEBRUARY 15: Women are seen holding a banner with the text &quot;Justice for Quentin&quot; during a vigil. (Photo by Remon Haazen/Getty Images)

PARIS, FRANCE - FEBRUARY 15: Women are seen holding a banner with the text "Justice for Quentin" during a vigil. (Photo by Remon Haazen/Getty Images) / Remon Haazen

Un joven de 23 años, identificado como Quentin D., murió el sábado en Lyon, Francia, tras haber sido agredido el jueves 12 en las cercanías del Instituto de Estudios Políticos de la ciudad.

El ataque ocurrió en un contexto de tensión entre grupos con posturas ideológicas enfrentadas y, debido a la gravedad de las lesiones sufridas, el joven permanecía en estado crítico hasta que se confirmó su fallecimiento. Según informó el diario Le Monde, la fiscalía local reclasificó la causa como “golpes mortales agravados”.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, el joven fue interceptado en la vía pública, luego de protagonizar hechos de violencia durante un acto de la eurodiputada Rima Hassan. Tras recibir varios golpes, principalmente en la cabeza, fue trasladado en estado crítico a un hospital.

Revisa también:

ADN

El canal TF1 señaló que Quentin D. estudiaba matemáticas y que integraba el colectivo de ultraderecha Némesis.

Los integrantes de este grupo denunciaron haber sido agredidos por militantes antifascistas. Posteriormente, bomberos indicaron que recogieron al joven “en estado muy grave” a más de un kilómetro del lugar.

“El odio que mata no tiene lugar entre nosotros”

Por su parte, el presidente Emmanuel Macron expresó sus condolencias y condenó lo que calificó como una violencia sin precedentes. En un mensaje difundido en X (ex Twitter), sostuvo que ninguna causa o ideología puede justificar un asesinato y pidió que los responsables sean identificados y llevados ante la Justicia.

“En la República, ninguna causa ni ideología justificará jamás matar. Por el contrario, el propósito mismo de nuestras instituciones es civilizar los debates y proteger la libre expresión de las ideas”, escribió. Además, el mandatario francés recalcó la importancia de perseguir, llevar ante la justicia y condenar a los responsables de “esta infamia”.

“El odio que mata no tiene lugar entre nosotros. Hago un llamado a la calma, la mesura y el respeto”, concluyó en su mensaje.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad