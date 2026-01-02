;

Diputado anuncia proyecto de ley para prohibir uso de redes sociales en menores de 16 años en Chile

El parlamentario de la UDI asegura que “no podemos seguir dejando toda la responsabilidad a los padres”.

José Campillay

Una vez más, la polémica discusión por el uso de celulares y acceso a las redes sociales entre los adolescentes llegó a la política chilena, esta vez con mayor fuerza y propuestas concretas.

En esta oportunidad, el diputado de la UDI, Cristóbal Martínez, anunció que en las próximas semanas presentará un proyecto de ley para prohibir el uso de RR. SS. en los menores de 16 años en Chile.

La iniciativa del parlamentario busca impedir el acceso de niños por debajo de dicha edad a ciertas herramientas digitales, inspirado en la reciente decisión de Australia y que también ha tenido ideas similares en otros países del mundo.

Según la visión de Martínez, replicando lo visto en otras naciones, con esto se podrían bajar considerablemente los riesgos ante el ciberacoso, daños a la salud mental y exposición a material inadecuado.

El político hace hincapié en una necesidad de actuar de forma “urgente”, siendo una medida “primordial”, ya que “hoy existe evidencia suficiente que vincula el uso excesivo de estas plataformas con el aumento de la ansiedad, la depresión y otros trastornos“, por lo que ”el Estado no puede permanecer indiferente“.

Por otra parte, advierte que, aunque algunas redes imponen límites y restricciones internas para menores de 14 años, los niños pueden eludirlas fácilmente mediantes herramientas o pasos sencillos.

Con miras al futuro, en caso de que la norma sea aprobada (aún sin conocer su contenido completo ni detallado), se presume que obligará a la implementación de verificaciones robustas, incluyendo reconocimiento facial, selfies o documentos de identidad.

“No podemos seguir dejando toda la responsabilidad a los padres o a los propios menores, mientras los dueños de todas estas plataformas no toman ningún resguardo para cumplir con sus propias normas”, argumenta el diputado.

Martínez urge al Congreso a debatir sobre este tema sin divisiones políticas: “No se trata de buscar las posibles diferencias políticas o ideológicas que podamos tener en este asunto, sino que poner en el centro de la discusión el bienestar de los niños y adolescentes”.

