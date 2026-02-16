;

Árbitro que propuso matrimonio a su novio en un partido sufre segundo ataque homofóbico en Alemania

El árbitro de fútbol alemán Pascal Kaiser, que fue agredido en su casa apenas una semana después de proponerle matrimonio a su novio en el campo, ha sido atacado de nuevo.

Pablo Castillo

El 30 de enero, Pascal Kaiser, árbitro alemán de 29 años, sorprendió al público al pedir matrimonio a su pareja ante cerca de 50 mil personas, en la antesala del encuentro entre el FC Köln y el VfL Wolfsburg.

Una semana más tarde, el 7 de febrero, y apenas 20 minutos después de acudir a la policía para denunciar amenazas en su contra, fue agredido por tres individuos en el jardín de su vivienda, lo que le provocó una lesión en el ojo derecho.

La violencia se repitió el 9 de febrero. Según informó el medio deportivo francés L’Équipe, el lunes por la noche dos individuos atacaron al hombre de 29 años, quien ya había sido agredido en su jardín el sábado mientras fumaba un cigarrillo. Esta vez, dos hombres confrontaron a Pascal frente a su casa. Se suponía que se encontraba bajo protección judicial, pero la policía llegó al lugar 30 minutos después.

Kaiser hizo pública su bisexualidad en 2021, pasando a integrar el reducido grupo de árbitros abiertamente LGBTQ+ en el fútbol profesional. La propuesta en el estadio también fue interpretada como un gesto para reforzar la importancia de la visibilidad en ese ámbito.

La senadora española Carla Antonelli, primera persona trans en ocupar un escaño en la Cámara Alta de ese país, rechazó el primer ataque y publicó en Instagram una fotografía del árbitro con el rostro lesionado.

En el mensaje que acompañó la imagen escribió: “Mensaje terrible: si te haces visible, te meteremos en el clóset. El árbitro Pascal Kaiser, que le propuso matrimonio a su pareja antes del partido Colonia-Wolfsburgo, fue agredido en su casa”.

El FC Köln también expresó su condena a lo ocurrido y señaló: “El odio puro que hay detrás de este cobarde ataque confirma de manera espeluznante lo importante que es nuestro compromiso, como familia del FC, contra cualquier forma de violencia.”

