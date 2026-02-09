Grave ataque homofóbico en Alemania: árbitro de la Bundesliga es agredido en su casa tras pedir matrimonio a su novio

Durante el partido entre Colonia y Wolfsburgo (1-0), disputado el viernes pasado en la Bundesliga, el árbitro alemán Pascal Kaiser sorprendió al público al pedirle matrimonio a su novio, Moritz, frente a casi 50 mil personas en el RheinEnergieStadion.

Kaiser, hincha del FC Köln desde siempre y con el escudo del club tatuado en el brazo, se declaró abiertamente bisexual en 2021. Es uno de los pocos árbitros abiertamente LGTBQ+ en el fútbol profesional.

HE SAID YES! 🌈💍



The moment queer football fan Pascal proposed to his boyfriend before a Bundesliga game.



Pascal Kaiser came out three years ago. He is also an Amateur referee and a huge fan of Bundesliga side Cologne. pic.twitter.com/fx3FdfTIw2 — DW Sports (@dw_sports) February 2, 2026

Durante su propuesta, el joven de 27 años subrayó la importancia de la visibilidad queer en el deporte y señaló que quería que la gente viera “a un hombre amando a otro hombre en el fútbol”.

El FC Köln respaldó la propuesta y lo expresó en un reel de Instagram con el mensaje: “Pascal Kaiser es árbitro y un gran hincha del FC Köln. Pascal es queer y salió del clóset hace tres años. Hoy tenía un plan especial, que el FC Colonia apoyó. Pascal le propuso matrimonio a su pareja de largo plazo en el RheinEnergieStadion… ¡Felicidades a ambos!”.

La publicación se convirtió en una de las más populares del club, con más de 161 mil ‘me gusta’ según un informe y más de 23 mil según otro, reflejando el amplio respaldo de los aficionados.

Ataque homofóbico en su domicilio

Días después del bello gesto, el episodio tuvo un giro violento. En la noche del pasado sábado, Kaiser fue atacado en su propio domicilio.

La jornada previa había denunciado ante la policía amenazas explícitas que incluían su dirección particular, pero las autoridades le indicaron que no existía un riesgo inmediato.

Según su testimonio, apenas veinte minutos después de recibir esa respuesta, tres hombres lo aguardaban en el jardín de su casa y lo agredieron mientras fumaba un cigarrillo.