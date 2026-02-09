;

Grave ataque homofóbico en Alemania: árbitro de la Bundesliga es agredido en su casa tras pedir matrimonio a su novio

Tras la propuesta, el joven de 27 años recibió numerosos mensajes de odio, algunos de los cuales revelaban su dirección e incitaban a la violencia.

Pablo Castillo

Grave ataque homofóbico en Alemania: árbitro de la Bundesliga es agredido en su casa tras pedir matrimonio a su novio

Durante el partido entre Colonia y Wolfsburgo (1-0), disputado el viernes pasado en la Bundesliga, el árbitro alemán Pascal Kaiser sorprendió al público al pedirle matrimonio a su novio, Moritz, frente a casi 50 mil personas en el RheinEnergieStadion.

Kaiser, hincha del FC Köln desde siempre y con el escudo del club tatuado en el brazo, se declaró abiertamente bisexual en 2021. Es uno de los pocos árbitros abiertamente LGTBQ+ en el fútbol profesional.

Durante su propuesta, el joven de 27 años subrayó la importancia de la visibilidad queer en el deporte y señaló que quería que la gente viera “a un hombre amando a otro hombre en el fútbol”.

El FC Köln respaldó la propuesta y lo expresó en un reel de Instagram con el mensaje: “Pascal Kaiser es árbitro y un gran hincha del FC Köln. Pascal es queer y salió del clóset hace tres años. Hoy tenía un plan especial, que el FC Colonia apoyó. Pascal le propuso matrimonio a su pareja de largo plazo en el RheinEnergieStadion… ¡Felicidades a ambos!”.

La publicación se convirtió en una de las más populares del club, con más de 161 mil ‘me gusta’ según un informe y más de 23 mil según otro, reflejando el amplio respaldo de los aficionados.

Ataque homofóbico en su domicilio

Días después del bello gesto, el episodio tuvo un giro violento. En la noche del pasado sábado, Kaiser fue atacado en su propio domicilio.

La jornada previa había denunciado ante la policía amenazas explícitas que incluían su dirección particular, pero las autoridades le indicaron que no existía un riesgo inmediato.

Según su testimonio, apenas veinte minutos después de recibir esa respuesta, tres hombres lo aguardaban en el jardín de su casa y lo agredieron mientras fumaba un cigarrillo.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad