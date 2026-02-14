De Oslo a Nueva York: La red de influencias con la que Epstein presumía su poder sobre el Nobel de la Paz

La justicia de Noruega ha puesto bajo la lupa a la máxima autoridad del comité del Premio Nobel de la Paz entre 2009 y 2015. Thorbjørn Jagland, de 75 años, enfrenta una acusación por “corrupción agravada” tras la publicación de millones de documentos pertenecientes a Jeffrey Epstein. La unidad de delitos económicos, Økokrim, investiga si el ex primer ministro noruego recibió regalos, viajes o préstamos irregulares durante su gestión, lo que motivó el registro de su residencia en Oslo y otras propiedades el pasado jueves.

Los archivos revelan que Epstein destacó repetidamente sus vínculos con Jagland para atraer y presionar a figuras de alto nivel como Bill Gates, Larry Summers, Richard Branson y Steve Bannon. Según los documentos liberados por el Departamento de Justicia de EE. UU., Jagland aparece mencionado cientos de veces, confirmando que se hospedó en las propiedades de Epstein en Nueva York y París durante la década de 2010.

Lobby y círculos de poder

A pesar de que los registros no muestran una evidencia directa de lobby abierto para el galardón, Epstein utilizaba a Jagland como una pieza clave de su capital social. En un intercambio de 2018 con Steve Bannon, aliado de Donald Trump, Epstein bromeó diciendo que “la cabeza de Donald explotaría” si supiera del vínculo con quien decidía el premio. En otros correos, Epstein invitaba a asesores de la Casa Blanca, como Kathy Ruemmler, a conocer al “director del Premio Nobel” en visitas privadas, informa AP News.

Incluso el cofundador de Microsoft, Bill Gates, mostró interés en la posición de Jagland. En 2014, tras ser informado de que el noruego había sido reelegido en el Consejo de Europa, Gates preguntó si su puesto en el comité del premio de la paz también estaba asegurado. Durante el mandato de Jagland, el prestigioso reconocimiento fue entregado a figuras y organismos como Barack Obama y la Unión Europea.

El rol de los intermediarios

La vinculación entre Jagland y el delincuente sexual convicto se habría gestado a través de Terje Rød Larsen, un diplomático noruego clave en los Acuerdos de Paz de Oslo. Larsen y su esposa también enfrentan cargos por corrupción en Noruega derivados de su asociación con el financiero estadounidense.

A través de sus abogados del bufete Elden, Thorbjørn Jagland ha negado todos los cargos y fue sometido a interrogatorio el mismo día de los allanamientos. El caso ha generado una fuerte conmoción en el país nórdico, no solo por la gravedad de las imputaciones, sino por el daño potencial a la credibilidad del comité que otorga uno de los premios más importantes del mundo.