Pingüino de Humboldt es declarado Monumento Natural y refuerzan su protección en todo Chile / Antonio Hugo Photo

El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático resolvió declarar al pingüino de Humboldt como Monumento Natural, una categoría que fortalece su resguardo en todo el territorio nacional.

La medida, anunciada este viernes, apunta a reforzar la conservación de esta ave característica de la Corriente de Humboldt, cuya principal población reproductiva se concentra en Chile.

Esta condición, recalcaron las autoridades, implica una responsabilidad especial para el país en la protección de la especie.

El ministro del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, quien encabezó la sesión, señaló que la decisión representa “un avance relevante para la protección de esta especie emblemática del país”.

Revisa también Incendio en piso 15 de edificio en Estación Central fue controlado por Bomberos

La iniciativa despertó amplio interés ciudadano. Durante la consulta pública se recibieron cerca de 9.000 observaciones, cifra considerada histórica para este tipo de procesos.

En la última revisión del estado de conservación, la especie fue propuesta para cambiar su clasificación desde “Vulnerable” a “En Peligro”, debido a la disminución sostenida de su población.

Entre las principales amenazas se identifican la interacción con actividades pesqueras, la pérdida de sitios de nidificación, la presencia de especies invasoras y los efectos del cambio climático.