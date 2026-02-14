Enel realizará cortes programados de luz en Lampa y Puente Alto

Santiago

La empresa Enel Distribución anunció cortes programados de electricidad para este sábado 14 de febrero en la Región Metropolitana. La medida responde a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica con el objetivo de reforzar la calidad del suministro.

Las comunas afectadas serán Lampa y Puente Alto, aunque la interrupción no impactará a la totalidad de sus territorios, sino únicamente a sectores específicos previamente informados por la compañía.

Según explicó la empresa en su sitio web, estos cortes se realizan para ejecutar labores técnicas, optimizar la red y permitir la conexión de nuevos clientes al sistema eléctrico. Las suspensiones pueden extenderse por varias horas, por lo que se comunican con anticipación para que los usuarios puedan organizar sus actividades.

Enel indicó que el detalle de las zonas afectadas y los horarios específicos puede revisarse en su plataforma digital, donde se encuentra disponible el mapa interactivo con la información actualizada.