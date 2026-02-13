;

Corte de luz programado afectará a miles de clientes en Santiago este lunes: revisa aquí todos los detalles informados por Enel

La situación se debe a una desconexión que se realizará en la Subestación San Cristóbal.

Imagen referencial.

Imagen referencial.

Durante la madrugada del próximo lunes 16 de febrero, más de 6.200 clientes de la comuna de Santiago se verán afectados por un corte programado de energía eléctrica, debido a una desconexión que se realizará en la Subestación San Cristóbal.

Según informó Enel, la medida será ejecutada entre las 00:00 y las 06:00 horas por la empresa responsable de operar la red de alta tensión en la zona.

Los trabajos, definidos como mantenimiento preventivo, no están relacionados con la red de distribución que opera la multinacional, sino con las instalaciones propias de la transmisora.

Corte de luz en Santiago este lunes 16 de febrero

Según se detalló, esta desconexión se efectuará con el objetivo de mejorar la calidad del suministro eléctrico en una zona crítica del Centro Cívico.

Para llevarla a cabo, será necesario interrumpir el servicio de forma total durante seis horas, afectando a un número importante de usuarios.

Desde Enel Distribución aseguraron que la interrupción fue informada oportunamente a los clientes y a las autoridades correspondientes.

Además, indicaron que mantendrán coordinación permanente con la empresa transmisora para supervisar el desarrollo de las labores técnicas y restablecer el servicio según lo previsto.

Un sector comprende el Paseo Ahumada, entre la Alameda y Agustinas, extendiéndose hasta José Miguel de la Barra. El otro punto de interés es el Barrio Lastarria, específicamente en el cuadrante de Merced, Coronel Santiago Bueras y Victoria Subercaseaux.

