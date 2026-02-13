Turbazo en Independencia: banda se hizo pasar por PDI y golpeó a dueño de casa

Un violento asalto bajo la modalidad de “turbazo” se registró en la comuna de Independencia, donde una banda de delincuentes irrumpió en un domicilio haciéndose pasar por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI).

Según los antecedentes preliminares, el grupo, compuesto por varios sujetos, llegó al lugar a bordo de al menos cuatro vehículos. Vestían prendas similares a las utilizadas por detectives, lo que les permitió acercarse sin levantar sospechas. Una vez frente al inmueble, ingresaron por la fuerza y actuaron con extrema violencia.

Durante el ataque, los antisociales golpearon a uno de los dueños de casa, provocándole lesiones cuya gravedad no ha sido detallada hasta ahora. Posteriormente, sustrajeron diversas especies de valor y escaparon del lugar en los vehículos en que llegaron, además de un automóvil perteneciente a la familia afectada.

El hecho generó un amplio despliegue policial en el sector, mientras se realizan diligencias para identificar a los responsables y recuperar las especies robadas. Las autoridades investigan si la banda estaría vinculada a otros delitos similares ocurridos en la capital.