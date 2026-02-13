;

Senapred ordena evacuar sectores en Limache y Concón producto de incendios forestales

Esta tarde un incendio forestal se inició en la región de Valparaíso, lo que obligó a la evacuación de ciertas zonas.

Nicolás Lara Córdova

Senapred ordena evacuar sectores en Limache y Concón producto de incendios forestales

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) ordenó la evacuación en ciertos sectores de Limache y Concón producto de un incendio forestal que se mantiene en combate.

A través de su cuenta de X, el Senapred indicó que los sectores “La Higuera" y "Los Espinos" en la comuna de Concón deberán ser evacuados y que ya se activó el sistema de mensajería SAE para informar la situación.

Además, también se ordenó la evacuación del sector "El Portezuelo" en Limache.

Las autoridades solicitaron actuar con calma y acatar las indicaciones de los equipos de respuesta que se encuentren en el lugar.

