Para aplaudir: la iniciativa que ha rescatado a más de 20.000 animales

05 DE FEBRERO DE 2026// QUILPUÉ El Bioparque Fundo El Carmen, ubicado en Quilpué y fundado en 1990 como zoológico , hoy alberga 578 animales de 112 especies y opera con un sistema de visitas guiadas acotadas, como parte de su enfoque en conservación, educación y bienestar animal. En la fotografía un Calupoh FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/ AGENCIAUNO / Pablo Ovalle Isasmendi

En la última semana se dio a conocer una iniciativa que va en ayuda de los animales que han sufrido en los incendios que afectaron a las regiones del Ñuble y BioBío.

La Maratón Por Los Animales es una iniciativa sin fines de lucro que busca dar protección a los animales de nuestro país.

Este proyecto partió hace siete años bajo el nombre “Somos Amor”. En 2020, esta organización llevó a cabo el Festival Gatuno más grande de Latinoamérica en el Teatro Caupolicán.

El creador de esta iniciativa, José Miguel Pujol, conversó con La Cuarta donde dio a conocer el porqué del inicio de esta campaña.

“Desde que nací que me crié con perritos y después me bajó el amor por los gatitos. Siempre he tenido una meta de ayudar y de agradecimiento con ellos (los animales) porque sufren de forma muy injusta, son muy puros. Entonces fui avanzando en ese sentido”, señaló.

Esta iniciativa no trabaja por sí sola, ya que se apoya en diferentes fundaciones y rescatistas de diversas regiones.

Actualemente, Maratón Por Los Animales está trabajando en las regiones del Ñuble y BioBío brindando ayuda a los animales de dichas zonas.

“Hoy en día se ha comunicado de manera errónea lo que se necesita realmente. Todo el mundo dice que lo que falta es comida, pero lo que más sobra es la comida. Lo que falta es ayuda médica. Ahora mismo, si tu ves, hay comida de gatitos y perritos tirada en la calle”, comentó José Miguel Pujol.

“A los angelitos (animales) hay que seguirlos médicamente por lo menos unos dos meses en promedio, de dos a tres meses después de que pasa lo que se le llama la moda”, cerró Pujol.