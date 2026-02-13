El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., volvió a generar controversia tras una declaración realizada en el popular podcast del comediante Theo Von.

Durante la conversación, el funcionario aseguró que no le teme a los virus y, al explicar su postura frente al covid-19, lanzó una frase que rápidamente se viralizó: “He esnifado cocaína sobre la tapa de un inodoro”.

Kennedy, conocido por sus posturas críticas hacia las vacunas y por cuestionar consensos científicos en materia sanitaria, relató que la afirmación se enmarcaba en su experiencia personal con las adicciones.

Según explicó, tanto él como Von compartieron en el pasado procesos de recuperación en Los Ángeles. El secretario sostuvo que no dejó de asistir a reuniones de apoyo durante los confinamientos por la pandemia porque consideraba que su sobriedad era una cuestión de vida o muerte.

“Esa enfermedad sí me podría matar”, señaló en referencia al alcoholismo y la drogadicción, problemas que, según afirmó, superó hace más de cuatro décadas. Kennedy agregó que mantener la rutina de reuniones diarias era esencial para su estabilidad y que, además, ayudar a otras personas en recuperación es “el ingrediente secreto” de esos encuentros.

Las declaraciones del funcionario, integrante del gabinete del presidente Donald Trump, provocaron amplio debate en redes sociales, tanto por el tono de la confesión como por su mensaje sobre el coronavirus. Desde que asumió el cargo, Kennedy ha impulsado iniciativas que cuestionan políticas tradicionales en vacunación y tratamientos médicos, al tiempo que promueve cambios en alimentación y hábitos de vida saludables.

Theo Von, por su parte, es una figura influyente en el ecosistema de podcasts dirigidos a audiencias mayoritariamente masculinas, un espacio que ha ganado peso en el debate político estadounidense en los últimos años.