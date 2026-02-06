;

Seguros escolares 2026: estos son los precios y coberturas clave para el regreso a clases en Chile

A semanas del inicio del año escolar, revisamos los valores, coberturas y requisitos de los seguros escolares para estudiantes.

Durante este inicio de año escolar, los seguros de salud para estudiantes volvieron a posicionarse como una alternativa relevante para muchas familias, con valores que este 2026 fluctuaron entre $20.000 y $80.000 anuales, según la clínica o aseguradora contratada.

Estos planes están orientados principalmente a cubrir accidentes traumáticos, como caídas, torceduras, fracturas, heridas, quemaduras o picaduras, situaciones que se repiten con frecuencia en el contexto escolar y que suelen derivar en consultas de urgencia.

Es un producto que se usa con alta frecuencia. Los niños se accidentan seguido, aunque la mayoría son atenciones de urgencia sin hospitalización”, explicó Sebastián Milla, gerente de Ventas de Seguros de Clínica Las Condes.

Precios similares, coberturas distintas

Aunque varios planes se ubican en rangos de precios parecidos, las diferencias aparecen en las coberturas. Los seguros más básicos suelen cubrir al 100% accidentes ocurridos únicamente dentro del establecimiento educacional.

En contraste, los planes más completos incorporan beneficios adicionales, como atención fuera del colegio, cobertura en actividades deportivas, traslados de emergencia, controles médicos posteriores y acceso a redes privadas específicas.

Centro médicoNombreValor IsapreValor Fonasa
Clínica MedsConvenio Escolar MEDS$71.900$90.900
Clínica AlemanaConvenio Accidentes$42.000 / $59.000No aplica
Cliníca Las CondesSeguro Escolar 2026$34.937No aplica
Clínica IndisaAccidente Escolar$38.000$38.000
Clínica UandesConvenio Accidentes$56.000 escolares / $76.000 universitariosNo aplica
Clínica UC ChristusConvenio Escolar 2026$22.000 / $68.000Desde $64.000
BupaSeguro Escolar 2026$35.550No rige
Clínica Santa MaríaSeguro de Accidentes Familiares$34.900No rige
BiceVidaSeguro Accidentes Escolares Familiares$71.448$71.448
Caja Los AndesSeguro Escolar$10.410$10.410

