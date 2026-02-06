Seguros escolares 2026: estos son los precios y coberturas clave para el regreso a clases en Chile
A semanas del inicio del año escolar, revisamos los valores, coberturas y requisitos de los seguros escolares para estudiantes.
Durante este inicio de año escolar, los seguros de salud para estudiantes volvieron a posicionarse como una alternativa relevante para muchas familias, con valores que este 2026 fluctuaron entre $20.000 y $80.000 anuales, según la clínica o aseguradora contratada.
Estos planes están orientados principalmente a cubrir accidentes traumáticos, como caídas, torceduras, fracturas, heridas, quemaduras o picaduras, situaciones que se repiten con frecuencia en el contexto escolar y que suelen derivar en consultas de urgencia.
“Es un producto que se usa con alta frecuencia. Los niños se accidentan seguido, aunque la mayoría son atenciones de urgencia sin hospitalización”, explicó Sebastián Milla, gerente de Ventas de Seguros de Clínica Las Condes.
Precios similares, coberturas distintas
Aunque varios planes se ubican en rangos de precios parecidos, las diferencias aparecen en las coberturas. Los seguros más básicos suelen cubrir al 100% accidentes ocurridos únicamente dentro del establecimiento educacional.
En contraste, los planes más completos incorporan beneficios adicionales, como atención fuera del colegio, cobertura en actividades deportivas, traslados de emergencia, controles médicos posteriores y acceso a redes privadas específicas.
|Centro médico
|Nombre
|Valor Isapre
|Valor Fonasa
|Clínica Meds
|Convenio Escolar MEDS
|$71.900
|$90.900
|Clínica Alemana
|Convenio Accidentes
|$42.000 / $59.000
|No aplica
|Cliníca Las Condes
|Seguro Escolar 2026
|$34.937
|No aplica
|Clínica Indisa
|Accidente Escolar
|$38.000
|$38.000
|Clínica Uandes
|Convenio Accidentes
|$56.000 escolares / $76.000 universitarios
|No aplica
|Clínica UC Christus
|Convenio Escolar 2026
|$22.000 / $68.000
|Desde $64.000
|Bupa
|Seguro Escolar 2026
|$35.550
|No rige
|Clínica Santa María
|Seguro de Accidentes Familiares
|$34.900
|No rige
|BiceVida
|Seguro Accidentes Escolares Familiares
|$71.448
|$71.448
|Caja Los Andes
|Seguro Escolar
|$10.410
|$10.410
