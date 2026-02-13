;

VIDEO. “Chúp..., Alexítico”: Leo Rey lanza duras frases contra integrante de La Noche en pleno show en Puerto Montt

El cantante lanzó una directa frase contra su excompañero mientras interpretaba uno de sus clásicos, reavivando públicamente el conflicto con la banda que integró por años.

Cristóbal Álvarez

Instagram

Instagram

Durante el pasado jueves 12 de febrero, Leo Rey protagonizó uno de los momentos más comentados del Festival Capital de Puerto Montt, luego de lanzar directas alusiones a su excompañero Alexítico y a la banda La Noche en pleno show realizado en la región de Los Lagos.

En concreto, fue cerca de las 20:00 horas cuando el cantante repasó sus principales éxitos como solista y de su etapa anterior, incluyendo “Quiero Ser Más Que Tu Amigo”, además de covers como “Estrechez de corazón” y “Mortal Kumbiat”.

En ese contexto, el exvocalista de “La Noche”, interrumpió su presentación con frases como “No se escucha, no se escucha”, lo que generó una respuesta del público, antes de agregar: “Para ti, Alexítico” y “chúpalo, Alexítico”, mientras comenzaba a sonar “Lástima”.

Más tarde, Leo Rey volvió a hacer referencia a su pasada etapa musical, señalando desde el escenario que a esa hora solía irse a dormir “porque ya no le gusta la noche”, en una nueva alusión a su antigua banda.

Las declaraciones generaron reacciones divididas entre los asistentes y rápidamente se difundieron en redes sociales.

