Este jueves, a más de siete meses desde que permanecía en la isla Rey Jorge, la aeronave del piloto e influencer estadounidense Ethan Guo realizó su regreso al territorio continental. Según informó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el vuelo se efectuó con destino al Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo, en Punta Arenas.

Previamente, a la avioneta Cessna 182 Q, se le realizaron pruebas para acreditar el cumplimiento de las exigencias técnicas requeridas para este tipo de operación. El traslado, además, contó con coordinación aérea en la zona austral.

230 días en el continente blanco

El caso se remonta a fines de junio de 2025, cuando Ethan Guo, influencer de 19 años, modificó su plan de vuelo entre Punta Arenas y la Antártica e ingresó al continente blanco sin contar con la autorización de la DGAC. Tras aterrizar en la isla Rey Jorge, fue detenido y posteriormente formalizado por infringir el Código Aeronáutico.

Guo permaneció dos meses detenido en la Antártica, mientras que su aeronave lo hizo durante 230 días, siete meses y medio aproximadamente, en el continente helado.

En septiembre de 2025, el Tribunal de Garantía de Punta Arenas aprobó la suspensión del procedimiento mediante un acuerdo anticipado. Este contempló el pago de 30.000 dólares, más de 25 millones y medio de pesos chilenos, a la Fundación Nuestros Hijos y la prohibición de ingreso al país por tres años, lo que permitió cerrar la causa.