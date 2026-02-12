Rechazan pena de muerte para Luigi Mangione en EE.UU.: juicio se centrará en pruebas clave del caso

Un tribunal del Distrito Sur de Nueva York descartó aplicar la pena de muerte a Luigi Mangione, acusado por la muerte del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson.

La decisión se tomó tras determinar que los delitos imputados no cumplen con los requisitos para ser calificados como violentos bajo la normativa federal de armas.

El dictamen implica que el juicio federal continuará sin la opción de pena capital y girará en torno a los cargos de acoso federal con resultado de muerte. Según la resolución, “los elementos del acecho interestatal no requieren necesariamente el uso o amenaza de fuerza física”, por lo que no corresponde considerar estos como delitos violentos.

Juicio sin pena capital: ¿qué viene ahora?

Con esta resolución, el tribunal limitó la sanción máxima posible a cadena perpetua sin libertad condicional. Además, rechazó una solicitud de la defensa para excluir pruebas obtenidas durante la detención, lo que permitirá incorporar como evidencia una mochila con armas, un silenciador y cuadernos con anotaciones personales.

Por otra parte, se aceptó integrar al proceso judicial los objetos recuperados en Central Park. La fiscalía ha señalado que, en adelante, su estrategia se enfocará en probar “la intención del acusado de infundir temor razonable de daño físico en la víctima”.

El Ministerio Público tiene plazo hasta fines de febrero para apelar. Si lo hace, el juicio podría retrasarse hasta 2027. En caso contrario, la selección del jurado comenzará en septiembre próximo. En paralelo, el Estado de Nueva York podría iniciar un proceso penal independiente con una duración estimada de dos meses.