“Se recibió un llamado del personal...”: Carabineros detalla emergencia química en hospital institucional

El operativo implementado por personal de emergencia se extendió por casi 3 horas.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Agencia Uno

Agencia Uno

Una emergencia química movilizó a Bomberos durante la madrugada de este jueves en el Hospital de Carabineros, ubicado en la comuna de Ñuñoa, región Metropolitana.

La situación fue originada por el derrame de fenol, una sustancia altamente tóxica usada en laboratorios y productos médicos, lo cual motivó un operativo de emergencia que se extendió por casi 3 horas.

El capitán Felipe Ulloa, oficial de Ronda de la Prefectura Oriente, entregó más detalles de lo sucedido en el hospital institucional. “El día de hoy, en el transcurso de la madrugada, se recibió un llamado por parte de personal que se encontraba en el sector de laboratorio del Hospital de Carabineros, señalando que había existido un derrame de una sustancia química, fenol”, señaló.

“Por esta razón, se activó el protocolo correspondiente al manejo de sustancias químicas al interior de un recinto cerrado, tomando contacto con Bomberos, quienes evaluaron la situación y activaron el protocolo respectivo para el manejo de estas sustancias”, agregó.

Además, destacó la labor del Equipo Hazmat, quienes “lograron poder limpiar este derrame que había existido al interior del laboratorio del Hospital de Carabineros”

No hubo personas, civiles ni funcionarios, que fueran evacuados, tampoco personas lesionadas. No existieron tampoco daños al interior, solamente se trató de un derrame de una sustancia que lógicamente necesita el cuidado especial para su manejo”, cerró.

