Ofensiva rusa: Kiev, Dnipró y Odesa bajo ataque de drones y misiles

Durante la madrugada de este jueves, Rusia lanzó cientos de drones y también misiles balísticos, en otro ataque masivo contra Ucrania dirigido contra infraestructura energética de Kiev, Dnipró y Odesa, tres de las principales ciudades del país, denunciaron las autoridades.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, dijo en su cuenta de X que este nuevo bombardeo dejó sin luz, agua y calefacción a parte de la población y ha provocado varios heridos, “entre ellos un bebé y un niño de cuatro años”.

La capital ucraniana, Kiev, sufrió otro ataque “masivo” con misiles rusos en la madrugada del jueves que alcanzó varios edificios, según informaron las autoridades.

“El ataque masivo contra la capital sigue en curso”, afirmó el alcalde Vitali Klitschko en Telegram.

Klitschko dijo que se habían producido impactos tanto en edificios residenciales como no residenciales a ambos lados del río Dniéper, que divide la ciudad en dos.

Habían caído fragmentos cerca de dos edificios residenciales en un distrito, pero no se había producido ningún incendio ni se habían registrado víctimas.

El alcalde agregó que se habían enviado equipos médicos de emergencia.

Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de la capital, dijo que se había registrado al menos un impacto en un suburbio del este.

Testigos oyeron resonar explosiones en Kiev.

La ciudad de Dnipro, al sureste, también fue atacada, según informó el gobernador regional Oleksandr Ganzha en Telegram. Algunas viviendas particulares y coches sufrieron daños, pero no hubo indicios de víctimas.

Las alertas de ataque aéreo siguieron vigentes tanto en Kiev como en Dnipro mucho después de la medianoche.