Fin de una era de límites: expira histórico tratado que frenaba expansión nuclear entre EE. UU. y Rusia
Desde la ONU calificaron la situación como un “momento grave para la paz y la seguridad”, y llamaron a retomar negociaciones urgentes.
El último tratado de no proliferación de armas nucleares entre Rusia y Estados Unidos expiró este jueves, en un cambio importante en el control de armamentos desde la Guerra Fría.
El acuerdo Nuevo START, firmado por primera vez en 2010, limitaba el arsenal nuclear de cada parte a 1.550 ojivas estratégicas desplegadas, una reducción de casi el 30% con respecto al límite anterior establecido en 2002.
Con su finalización, ambos países dejan de estar obligados a una serie de restricciones sobre sus armas nucleares. Cabe destacar que Rusia y Estados Unidos controlan conjuntamente más del 80% de las ojivas nucleares del mundo.
“Momento grave para la paz”
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lo calificó como un “momento grave para la paz y la seguridad internacional” y exhortó a Washington y Moscú a “regresar a la mesa de negociaciones sin demora y acordar un marco sucesor”.
“Esta disolución de décadas de logros no podría llegar en peor momento: el riesgo de que se utilice un arma nuclear es el más alto en décadas”, advirtió en un comunicado.
