El mundo de la televisión y el cine norteamericano está de luto. De manera totalmente inesperada, se confirmó la muerte de James van der Beek, reconocido actor de la serie Dawson’s Creek.

Según el portal TMZ, fue la esposa de van der Beek, Kimberley, quien confirmó la noticia tras viralizarse el hecho: “enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia”, sostuvo.

Fue a fines del 2024 cuando el actor reveló que estaba luchando contra un cáncer colorrectal en etapa tres. En ese momento, van der Beek se mostró “optimista”, pese a lo complejo del diagnóstico. Hasta el cierre de la presente nota, no existe información oficial respecto a su deceso.

James Van Der Beek saltó a la fama por su papel protagonista en la serie Dawson’s Creek, donde interpretó a 'Dawson Leery’.