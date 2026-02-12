;

Investigan muerte de hombre que habría intentado robar cables eléctricos en Quilicura

El hecho ocurrió en el sector industrial de la comuna, donde la víctima habría intentado escalar un poste de alta tensión.

Javiera Rivera

Investigan muerte de hombre que habría intentado robar cables eléctricos en comuna de Quilicura

Investigan muerte de hombre que habría intentado robar cables eléctricos en comuna de Quilicura

Un hombre falleció la tarde de este jueves en la comuna de Quilicura, región Metropolitana, luego de recibir una descarga eléctrica mientras presuntamente intentaba robar cables en un sector industrial de la capital.

De acuerdo con información preliminar entregada por Carabineros, el incidente ocurrió en la intersección de camino Lo Echevers con Saladillo, zona donde existen líneas de alta tensión.

El sujeto —de entre 30 y 40 años— llegó al lugar con herramientas y habría intentado escalar un poste de electricidad para sustraer cableado. En ese momento, hizo contacto con los conductores energizados, recibiendo una descarga que lo hizo caer de inmediato al suelo.

Revisa también

ADN

Producto del impacto eléctrico y la caída, el hombre murió en el lugar. Su identidad aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros quedó a cargo de las diligencias para esclarecer la dinámica de los hechos y descartar la participación de terceros.

Mientras tanto, se mantiene la investigación para establecer con precisión cómo ocurrió el accidente y las circunstancias que rodearon el intento de robo

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad