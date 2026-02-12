Investigan muerte de hombre que habría intentado robar cables eléctricos en Quilicura

Investigan muerte de hombre que habría intentado robar cables eléctricos en comuna de Quilicura

Un hombre falleció la tarde de este jueves en la comuna de Quilicura, región Metropolitana, luego de recibir una descarga eléctrica mientras presuntamente intentaba robar cables en un sector industrial de la capital.

De acuerdo con información preliminar entregada por Carabineros, el incidente ocurrió en la intersección de camino Lo Echevers con Saladillo, zona donde existen líneas de alta tensión.

El sujeto —de entre 30 y 40 años— llegó al lugar con herramientas y habría intentado escalar un poste de electricidad para sustraer cableado. En ese momento, hizo contacto con los conductores energizados, recibiendo una descarga que lo hizo caer de inmediato al suelo.

Producto del impacto eléctrico y la caída, el hombre murió en el lugar. Su identidad aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros quedó a cargo de las diligencias para esclarecer la dinámica de los hechos y descartar la participación de terceros.

Mientras tanto, se mantiene la investigación para establecer con precisión cómo ocurrió el accidente y las circunstancias que rodearon el intento de robo