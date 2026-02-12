;

Gobierno suspende vacaciones de jefaturas de Gendarmería tras nuevas liberaciones erróneas de imputados

La medida se adoptó tras dos excarcelaciones equivocadas en días consecutivos y una serie de errores registrados desde 2025.

Javiera Rivera

Gobierno suspende vacaciones de jefaturas de Gendarmería tras nuevas liberaciones erróneas de imputados

Gobierno suspende vacaciones de jefaturas de Gendarmería tras nuevas liberaciones erróneas de imputados / Francisco Castillo

El Gobierno anunció medidas extraordinarias en Gendarmería luego de una nueva liberación errónea de un imputado ocurrida en el Tribunal de Garantía de Viña del Mar, episodio que se sumó a otro caso similar registrado recientemente en el Centro de Justicia.

Entre las acciones adoptadas se encuentra la suspensión inmediata de las vacaciones de las jefaturas de la institución para reforzar la supervisión de los procedimientos.

El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, informó que tras una reunión de emergencia con autoridades de Gendarmería se entregaron “instrucciones precisas” para evitar nuevos errores.

Entre ellas, una doble revisión obligatoria de las órdenes judiciales y la exigencia de que toda la cadena de mando asuma responsabilidades ante fallas en los procedimientos.

La autoridad también confirmó que se presentó una denuncia ante el Ministerio Público para determinar si en los últimos hechos hubo conductas dolosas o premeditadas y no solo errores administrativos. Además, advirtió que quienes resulten involucrados podrían enfrentar sanciones.

Nuevo error en Viña del Mar

El caso más reciente ocurrió cuando un funcionario liberó a un detenido tras un control de detención, pese a que el tribunal había ordenado su ingreso a prisión preventiva.

Revisa también

ADN

Según los antecedentes, el imputado debía permanecer privado de libertad hasta que se pagara una caución fijada por la jueza, lo que no ocurrió antes de su liberación.

Una serie de casos desde 2025

El episodio se suma a una cadena de liberaciones equivocadas que se arrastra desde el segundo semestre de 2025, incluyendo al menos siete casos anteriores en distintas regiones del país.

Uno de los más recientes involucró a un imputado que logró salir en libertad tras entregar una identidad falsa en el Centro de Justicia, y que actualmente permanece prófugo.

Al respecto, las autoridades de Gobierno han manifestado preocupación por la reiteración de estos hechos y anunciaron que continuarán reforzando controles internos y evaluaciones disciplinarias.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad