Gobierno suspende vacaciones de jefaturas de Gendarmería tras nuevas liberaciones erróneas de imputados

El Gobierno anunció medidas extraordinarias en Gendarmería luego de una nueva liberación errónea de un imputado ocurrida en el Tribunal de Garantía de Viña del Mar, episodio que se sumó a otro caso similar registrado recientemente en el Centro de Justicia.

Entre las acciones adoptadas se encuentra la suspensión inmediata de las vacaciones de las jefaturas de la institución para reforzar la supervisión de los procedimientos.

El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, informó que tras una reunión de emergencia con autoridades de Gendarmería se entregaron “instrucciones precisas” para evitar nuevos errores.

Entre ellas, una doble revisión obligatoria de las órdenes judiciales y la exigencia de que toda la cadena de mando asuma responsabilidades ante fallas en los procedimientos.

La autoridad también confirmó que se presentó una denuncia ante el Ministerio Público para determinar si en los últimos hechos hubo conductas dolosas o premeditadas y no solo errores administrativos. Además, advirtió que quienes resulten involucrados podrían enfrentar sanciones.

Nuevo error en Viña del Mar

El caso más reciente ocurrió cuando un funcionario liberó a un detenido tras un control de detención, pese a que el tribunal había ordenado su ingreso a prisión preventiva.

Según los antecedentes, el imputado debía permanecer privado de libertad hasta que se pagara una caución fijada por la jueza, lo que no ocurrió antes de su liberación.

Una serie de casos desde 2025

El episodio se suma a una cadena de liberaciones equivocadas que se arrastra desde el segundo semestre de 2025, incluyendo al menos siete casos anteriores en distintas regiones del país.

Uno de los más recientes involucró a un imputado que logró salir en libertad tras entregar una identidad falsa en el Centro de Justicia, y que actualmente permanece prófugo.

Al respecto, las autoridades de Gobierno han manifestado preocupación por la reiteración de estos hechos y anunciaron que continuarán reforzando controles internos y evaluaciones disciplinarias.