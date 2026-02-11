Tensión en Argentina: policías de Santa Fe protestan por salarios y salud mental tras suicidios en la institución

En las últimas horas, ha escalado la protesta de la policía de la provincia de Santa Fe, en Argentina, cuyos efectivos han realizado manifestaciones en demanda de mejoras salariales y mejores condiciones laborales.

Según medios argentinos, las movilizaciones iniciaron la semana pasada y, con el paso de los días, se replicaron en otras ciudades de la provincia, sumando a más funcionarios policiales.

De acuerdo al vocero de los policías, Gabriel Sarla, los salarios no alcanzan para cubrir los gastos mensuales, a lo que se suma el alto número de suicidios registrados en la institución durante los últimos años.

En diálogo con los periodistas, la policía retirada Liliana Ritvo comentó que “el personal policial tiene una desventaja: porta un arma. Y cuando hace crisis en su situación social, económica y psíquica, en ese momento la crisis es total. Hemos tenido muchos suicidios”.

Respuesta del gobierno de Argentina

En una conferencia de prensa, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, dijo que el gobierno provincial comparte “las necesidades y los problemas del personal de la policía de Santa Fe”, y enfatizó que se trata de un reclamo “legítimo, atendible, casi en su totalidad”.

Este martes, la ministra de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva, se comunicó con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y con su par provincial para trabajar en desactivar la protesta que involucra a policías activos, retirados y familiares.