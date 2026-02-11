;

Tiroteo en escuela de Canadá deja al menos diez muertos: atacante fue encontrado sin vida

La policía reportó 25 heridos y busca más víctimas tras hallar cuerpos en la escuela y en una vivienda en la localidad de Tumbler Ridge, en la provincia de Columbia Británica.

DW

Un tiroteo en una escuela de Columbia Británica en Canadá dejó ocho muertos, incluido el sospechoso, mientras que otras dos personas fueron halladas muertas en una vivienda que se cree que está relacionada con el incidente, según informaron las autoridades.

La Real Policía Montada de Canadá dijo que más de 25 personas resultaron heridas, incluidas dos con lesiones que ponen en peligro su vida, tras el tiroteo en la escuela secundaria Tumbler Ridge.

Las autoridades también dijeron que los heridos fueron atendidos en el centro médico local y que otras dos han sido evacuadas en helicóptero con heridas de extrema gravedad.

También añadieron que los agentes policiales están buscando en casas y propiedades de la localidad, situada a unos 1.150 kilómetros al noreste de Vancouver, para comprobar que no hay más víctimas y descartaron que haya otros sospechosos.

El supuesto autor de la matanza fue localizado en el interior de la escuela sin vida a consecuencia de heridas autoinfligidas.

Presumen que atacante se suicidó

“Como parte de la respuesta inicial al tiroteo activo, la Policía entró en la escuela para localizar la amenaza. Durante el registro, los agentes localizaron a varias víctimas. También fue hallada muerta una persona que se cree que es el autor del tiroteo, con lo que parece ser una lesión autoinfligida”, señaló la Policía Montada.

Todos los estudiantes y miembros del personal que permanecían en el centro fueron evacuados de forma segura”, añadió el comunicado.

