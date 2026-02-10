Multas podrían llegar a los $208 mil: esta es la gravísima infracción que muchos cometen al conducir un auto

Los conductores además de seguir las señales de tránsito, deben seguir cada una de las normas que establece la Ley de Tránsito en Chile.

De lo contrario, quienes incumplan la ley pueden arriesgar infracciones que implican un registro en su hoja de vida y también sanciones económicas.

En ese sentido, hay una acción que suele ser cometida por algunos automovilistas que corresponde a una infracción gravísima y que podría llegar conllevar una multa de hasta $208 mil.

¿Cuál es la gravísima infracción?

Se trata de los conductores que llevan en los asientos delanteros a niños menores de 12 años. Según señala el artículo 75 de la Ley de Tránsito, los conductores “se prohíbe el traslado de menores de 12 años en los asientos delanteros en automóviles, camionetas, camiones y similares, excepto en aquellos de cabina simple”.

Además, la norma establece que es ilegal transportar a menores de 9 años sin un sistema de retención especial en los vehículos.

Quienes incumplan con cualquiera de las dos situaciones, se arriesgan a multas de entre 1,5 UTM y 3 UTM. Es decir, un monto que va desde los $104.416 a los $208.833, según el valor de la UTM de febrero de 2026, consignó Autofact.

Además, dependiendo las circunstancias, los conductores también podrían arriesgar la suspensión de su licencia de conducir por un periodo de entre 5 a 45 días, señaló el sitio antes citado.