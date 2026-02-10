;

Multas podrían llegar a los $208 mil: esta es la gravísima infracción que muchos cometen al conducir un auto

Los conductores también arriesgan la suspensión de la licencia de conducir por hasta 45 días en el peor de los casos.

Sebastián Escares

Multas podrían llegar a los $208 mil: esta es la gravísima infracción que muchos cometen al conducir un auto

Los conductores además de seguir las señales de tránsito, deben seguir cada una de las normas que establece la Ley de Tránsito en Chile.

De lo contrario, quienes incumplan la ley pueden arriesgar infracciones que implican un registro en su hoja de vida y también sanciones económicas.

Revisa también:

ADN

En ese sentido, hay una acción que suele ser cometida por algunos automovilistas que corresponde a una infracción gravísima y que podría llegar conllevar una multa de hasta $208 mil.

¿Cuál es la gravísima infracción?

Se trata de los conductores que llevan en los asientos delanteros a niños menores de 12 años. Según señala el artículo 75 de la Ley de Tránsito, los conductores “se prohíbe el traslado de menores de 12 años en los asientos delanteros en automóviles, camionetas, camiones y similares, excepto en aquellos de cabina simple”.

Además, la norma establece que es ilegal transportar a menores de 9 años sin un sistema de retención especial en los vehículos.

Quienes incumplan con cualquiera de las dos situaciones, se arriesgan a multas de entre 1,5 UTM y 3 UTM. Es decir, un monto que va desde los $104.416 a los $208.833, según el valor de la UTM de febrero de 2026, consignó Autofact.

Además, dependiendo las circunstancias, los conductores también podrían arriesgar la suspensión de su licencia de conducir por un periodo de entre 5 a 45 días, señaló el sitio antes citado.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad