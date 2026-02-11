Minibús en paso no habilitado y enterrado en la pampa: así descubrieron más de una tonelada de droga en Calama

Personal del 0S7 de Carabineros realizó un operativo que terminó con la detención de dos personas y la incautación de más de una tonelada de droga en la comuna de Calama, región de Antofagasta.

El procedimiento se originó durante un servicio de control en la Ruta CH-21, donde los uniformados detectaron un minibús y un automóvil que transitaban por pasos no habilitados.

“Se intenta controlar a estas personas, estas deciden darse a la fuga, se inicia un seguimiento, el minibús queda enterrado en la pampa , las personas se dan a la fuga”, dijo el general Cristian Montre, jefe de Zona Antofagasta.

Allanamientos y detenciones

En ese contexto, los funcionarios policiales descubrieron que el vehículo abandonado transportaba sustancias ilícitas, por lo que incautaron “1.154 paquetes de marihuana, que dan cuenta de un total de 1.294 kilos 700 gramos de esta droga”, detalló Montre.

Ante esto, se inició una investigación que derivó en el allanamiento de tres inmuebles en Calama, donde se logró la detención de dos hombres de nacionalidad boliviana , uno de los cuales mantenía vigente una prohibición de ingreso a Chile por 25 años.

Los detenidos quedaron en prisión preventiva, mientras continúan las diligencias en torno a esta red de tráfico de drogas, a la que también se le incautaron 266 frascos de ketamina líquida, equivalentes a 57 kilos 550 gramos.