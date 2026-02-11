;

Los detalles detrás del diagnóstico de cáncer que remece a Mauricio Pinilla: “Entré a la clínica delirando”

El exseleccionado nacional se sinceró sobre el proceso que vive tras el hallazgo de su enfermedad. “Estoy con tratamiento”, aseguró.

Javier Méndez

Esta semana el exfutbolista Mauricio Pinilla confirmó que tiene cáncer de piel. En un diálogo con Metro TV, el actual conductor y comentarista entregó varios detalles de su diagnóstico.

“Me detectaron una prostatitis, terminé en la clínica, me hicieron un montón de exámenes por unas manchas que me aparecieron en la piel y me detectaron cáncer de piel“, aseguró.

“Me tienen que quemar estas manchitas y se debería resolver en un corto plazo”, sostuvo @pinigol9, confirmando que está en tratamiento.

Uno de los factores que derivó en la enfermedad, según postuló él mismo, fue la cantidad de tiempo que pasó al sol, incluso en entrenamientos.

“Imagínate que me salieron las defensas de mil en uno. Me agarré cuatro veces influenza en cuatro semanas. Una se me sobreinfectó y fue como tener doble influenza. Estuve con 41° de fiebre y entré a la clínica delirando, no me acuerdo cómo entré”, explicó.

Pese a su situación, el otrora deportista profesional se mostró optimista. “Hoy día me siente espectacular. Igual me dan unas crisis de angustias de repente que tengo que tratármelas con medicamentos”, indicó.

“Los ansiolíticos son los que me han ayudado un montón a salir de estos momentos complicados. Sigo en tratamiento, con psicólogo, con psiquiatra. Me trato, estoy atento, no aflojo”, cerró.

