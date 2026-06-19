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“Ni yo ni Italia...”: : Giorgia Meloni responde a Donald Trump tras polémicos dichos por foto en Francia

La primera ministra italiana acusó al presidente estadounidense de inventar una versión sobre un supuesto gesto durante el G7 y aseguró estar “consternada” por sus declaraciones.

Cristóbal Álvarez

Getty Images

Getty Images / Pool

La relación entre Italia y Estados Unidos volvió a tensionarse luego de que Donald Trump asegurara que Giorgia Meloni le habría “suplicado” tomarse una fotografía con él durante la reciente cumbre del G7 realizada en Francia.

La declaración fue realizada en una entrevista telefónica con la cadena italiana La7, donde el presidente estadounidense afirmó que la primera ministra italiana quería “con muchas ganas” una imagen junto a él. Según reportó Reuters, la señal difundió una versión doblada de la conversación, pero no el audio original en inglés.

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La respuesta de Meloni no tardó en llegar. A través de un video publicado en X, la jefa de gobierno italiana se declaró “consternada” por las afirmaciones de Trump, las que calificó como “totalmente inventadas”.

No entiendo por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus propios aliados; no es, por lo demás, la primera vez”, señaló Meloni, en medio de una controversia que generó reacciones transversales en la política italiana.

Finalmente, la primera ministra endureció el tono y apuntó directamente al mandatario estadounidense: “Una cosa debe recordar: ni yo ni Italia suplicamos jamás”. La polémica también tuvo impacto diplomático, luego de que el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, cancelara un viaje previsto a Estados Unidos.

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