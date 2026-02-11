Impacto internacional por la salud de Mauricio Pinilla: así reaccionaron dos ex compañeros en el fútbol italiano

Mauricio Pinilla sorprendió este miércoles a la opinión pública al dar a conocer que padece cáncer de piel. El futbolista hizo esta revelación en entrevista con Marca Personal de Metro TV.

La noticia generó revuelo y el futbolista comenzó a recibir mensajes de apoyo en sus redes sociales, entre ellos dos ex compañeros que tuvo en su larga estadía en Italia.

En una publicación realizada por AS Chile, Radja Nainggolan, ex seleccionado de Bélgica y que coincidió con el chileno en el Cagliari, le escribió en italiano un mensaje de apoyo: “Forza fratello (Fuerza hermano)”.

En el mismo posteo, Giovanni Simeone le dedicó unas palabras a Mauricio Pinilla con el que coincidió en el Genoa en Italia. “Mucha fuerza!!”, escribió el jugador de Atlético de Madrid.